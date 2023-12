Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Amiche ed Amici carissimi, in vista del prossimo Natale, siamo in molti ad addobbare le nostre case e l’illuminazione regna sovrana. Tuttavia, a prescindere dalle occasioni di festa, quando si arreda – o si rinnova – la propria casa, si è alla costante ricerca di oggetti ed arredi che appaghino il nostro gusto personale. Tuttavia il criterio di scelta non è certamente avulso dall’ influenza delle mode.

Un elemento che nel corso degli anni ha conosciuto momenti di massimo splendore, alternati a periodi di globale rifiuto, per poi tornare prepotentemente in auge è il lampadario.

Si pensi a quei magnifici lampadari in cristallo o in vetro di Murano, a più piani, che troneggiavano in tutta la loro opulenza, appesi al soffitto di saloni reali oltreché nelle case appartenenti alla nobiltà ed all’alta borghesia, successivamente riecheggiati – in forma assai più contenuta ed economica – da un mercato molto più commerciale. E si ricordi, ahimè, anche il periodo tra gli anni ’70 e ’90 del secolo scorso, quando questo prezioso pezzo venne pressoché abolito a favore dell’illuminazione diffusa e soffusa. Ma ecco che, dalla fine degli anni ’90 circa sino ad oggi, il lampadario si è riaffermato quale ambìto ed ornamentale complemento d’arredo.

Utile all’illuminazione, oggi come ieri, – il lampadario – funge anche come elemento decorativo di un ambiente, talvolta assumendone il dominio.

E’ però importante valutare il contesto dell’ambiente: l’ampiezza e l’altezza della stanza sono vincoli imprescindibili per un risultato proporzionato ed elegante.

L’effetto visivo è altamente condizionante… almeno tanto quanto le misure!

Al fine di poter accondiscendere alle richieste di una clientela più vasta, molti lampadari d’epoca, provenienti da antiche dimore e lussuosi alberghi, furono frazionati in più lampadari ed appliques. Nonostante gli interventi di contenimento, tali illuminazioni, riportano mediamente misure intorno a mt. 1,10/1,30 sia di altezza che di diametro e dispongono di almeno una dozzina di luci, restando comunque imponenti per alcune delle nostre case odierne.

Qualora le dimensioni della casa fossero molto contenute, non perdiamoci d’animo: le nuove tecnologie, offrono un’ampia gamma di soluzioni scenografiche, ricorrendo ad esempio a sofisticate lampade a soffitto.

Un abbraccio!

Daniela Cavallini