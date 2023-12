Logical short-circuit, he wrote! | di Alessandro Zecchinato

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Sto per citarvi un pensiero di P.G. Amicaldi.

Lo pubblico qui perché è pertinente, in modo indiretto, a entrambi i temi di questa rubrica: la scrittura creativa e l’astrologia.

Nel primo caso, si tratta di un evidente esempio di cortocircuito logico (quando un autore critica una pratica praticandola egli stesso; infatti stigmatizza luoghi comuni e frasi fatte attraverso un testo costituito esclusivamente da luoghi comuni e frasi fatte): autogol o autoironia sarcastica voluta? al lettore il giudizio.

Nel secondo caso, rappresenta perfettamente, anche se in modo superficiale e spiccio, la transizione di Plutone fra gli ultimi gradi del capricorno e i primi dell’acquario:

primo timido segno della futura e più importante transizione del punto vernale dai pesci all’acquario (che, vi ricordo, al contrario delle affermazioni “niueigiare” di moda oggi, è ancora un po’ lontana da venire, su scala temporale umana).

Per inciso, è possibile notare che si tratta degli stessi “sintomi” del Kali-yuga.

Da un pensiero di PG Amicaldi:

L’ignoranza è il fondamento della società.

La stupidità è il primo pilastro portante della attuale civiltà; gli altri due sono la sottomissione acritica e il cieco fanatismo.

La superficialità, i luoghi comuni e le frasi fatte sono la nostra geopolitica.

L’imbecillità è la misura del proprio successo e del proprio potere.

Il servilismo è la pedagogia alla base dell’educazione della popolazione.

Lo spirito di sacrificio è la nobile qualità da imporre ai sottoposti.

So bene che nessuno è perfetto, forse neppure io; ma la ricerca della perfezione non è una priorità di questo sistema: anzi, l’involuzione della capacità di pensiero autonomo è il massimo ideale, la bandiera, del consesso umano planetario.

Siatene fieri! Perché in nessun altro luogo dell’universo esiste un’altra specie in grado di smentire così smaccatamente le teorie di Darwin.

Sia lode ai terrestri… purché restino sul loro pianeta!

Amicaldi esagera sempre nei suoi giudizi.

Forse.

Alessandro Zecchinato

E-mail: mailto:alessandrozecchinatoq@gmail.com e mailto:dialoghidautore@vivaldi.net

