L’orto americano di Pupi Avati | di Meri Lolini

“L’orto americano” è il nuovo film di Pupi Avati che uscirà nel 2024. E’ tratto dall’omonimo romanzo scritto da Pupi Avati e pubblicato con Solferino Editore ed è in commercio dall’ottobre 2023.

Questo romanzo “gotico” ha caratteristiche sia sorprendenti che affascinanti con la sua trama storica che ha caratteristiche che sfumano di soprannaturale dove la realtà e gli inganni della mente si intrecciano, mescolandosi continuamente. Per romanzo gotico si intende un genere narrativo che si sviluppò dalla seconda metà del settecento ed è caratterizzato dall’unione di elementi romantici e dell’orrore.

Il Maestro Pupi Avati è sia il regista che lo sceneggiatore, mentre la produzione è di Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures e da Antonio Avati per DUEA Film, con Rai Cinema. Il film è prodotto con il contributo dell’Emilia-Romagna Film Commission. La fotografia del film “L’orto Americano” è di Cesare Bastelli, le scenografie di Biagio Fersini, i costumi di Beatrice Giannini ed il montaggio è di Ivan Zuccon. Sono previste sette settimane di riprese tra Roma e Lazio, Cinecittà Studios, il Delta del Po, Ferrara, zone dell’Emilia Romagna e la città di Davenport in lowa (Stati Uniti d’America).

Il cast conta sulla partecipazione di Filippo Scotti (È stata la mano di Dio), la pluripremiata attrice britannica Rita Tushingham, Armando De Ceccon (Oltre la bufera), Roberto De Francesco (Il silenzio grande), Chiara Caselli (Lei mi parla ancora), Romano Reggiani (Eravamo bambini), Andrea Roncato (Il Signor Diavolo), Massimo Bonetti (Ultimo minuto), Alessia Fabiani (Un ragazzo d’oro) Claudio Botosso (Impiegati),Luigi Monfredini (La guerra a Cuba), Robert Madison (La seconda notte di nozze),Filippo Velardi (Lei mi parla ancora) e Patrizio Pelizzi (Dante). Patrizio Pelizzi è un versatile attore con circa trent’anni di carriera tra cinema, televisione, doppiaggio e teatro. È anche un poeta e scrittore, ha scritto la silloge poetica “L’essenza di un Sognatore”(96-Rue-de la Fontaine Edizioni 2020/21).

La prima parte della storia è ambientata a Bologna negli anni ’40, dove un giovane aspirante scrittore dalla mente contorta, incrocia casualmente lo sguardo di un’ausiliaria americana dal barbiere e se ne innamora follemente. Non la dimenticherà mai e anni dopo decide di andare negli Stati Uniti per scrivere il suo romanzo definitivo. Quando arriva in una cittadina del Midwest, scopre che nella casa vicina vive un’anziana signora che ha perso ogni traccia della figlia. Di notte, dall’orto della donna, provengono inquietanti urla. L’uomo ricollega alcuni dettagli sinistri e si convince che la figlia dell’anziana vicina sia proprio il suo amore americano, di nome Barbara.

Decide così di volerla ritrovare. Le ultime notizie che la madre ha di lei è che ha sposato un italiano e vive in una cittadina alla foce del Po.

Lo scrittore torna in Italia per condurre le sue ricerche e scopre verità macabre, che non si poteva immaginare. Il giovane inizia così una tesissima ricerca della ragazza, che gli farà vivere una situazione particolarmente drammatica, fino a una conclusione, in Italia, del tutto inaspettata. Quindi dobbiamo aspettare il nuovo anno con questa nuova opera.