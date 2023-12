Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

ENTE MOSTRA DI PITTURA CONTEMPORANEA CITTA’ DI MARSALA

FIGURA DI DONNA

Dalla Collezione della Pinacoteca di Marsala

a cura di Gianna Panicola

Opening venerdì 29 dicembre 2023, ore 18,00. Ex Convento del Carmine, Marsala, Piazza Carmine

Venerdì 29 dicembre 2023, alle ore 18.00, presso l’Ex Convento del Convento Del Carmine Marsala, verrà presentata “FIGURA DI DONNA”. Dalla Collezione della Pinacoteca di Marsala”, a cura di Gianna Panicola. Un progetto di studio che unisce gli artisti: Antonio Bueno, Domenico Cantatore, Michele Dixit, Bruno Caruso, Bruno Cassinari, Nino Maccari, Lia Pasqualino Noto, Mario Tozzi, Luca Maria Patella, Domenico Purificato.

La Pinacoteca di Marsala possiede splendide “figure di donna” dipinte da alcuni tra i più importanti artisti del secondo Novecento. Non solo volti ma anche corpi di donne raffigurati di scorcio, di profilo, di spalle, sedute o adagiate, in compagnia o da sole … Dalle figure tondeggianti di Antonio Bueno con caratteristiche neoteniche ed infantili con le quali resta noto al grande pubblico, alle grandi “odalische” di Domenico Cantatore, alla “figura di donna in piedi” di Bruno Caruso che ha ispirato questo nuovo progetto e che si distingue per la sua straordinaria tecnica e la capacità di unire illustrazione e pittura, con alcune raffinatezze decorative particolari della Secessione viennese, la linea tagliente della Nuova Oggettività, la tecnica puntinista francese, già presente nei primissimi disegni giovanili. In questa occasione sarà esposta un’opera di Luca Maria Patella del 1982 dal titolo “Uomo e donna”. Luca Maria Patella, scomparso a Roma il 25 agosto 2023, iniziò la sua carriera artistica negli anni ’60, avviandosi poi in una ricerca artistica che ha unito arte e scienza, aprendosi alle prime sperimentazioni multimediali, passando alla grafica, alla fotografia sino alla realizzazione di numerosi libri d’artista. Questo olio su tela, appartenente alla Collezione della Pinacoteca di Marsala, è un caso raro, essendo la sua produzione orientata sui linguaggi sperimentali contemporanei.

INFORMAZIONI

Artisti: Antonio Bueno, Domenico Cantatore, Michele Dixit, Bruno Caruso, Bruno Cassinari, Nino Maccari, Lia Pasqualino Noto, Mario Tozzi, Luca Maria Patella, Domenico Purificato.

Titolo: “FIGURA DI DONNA. Dalla Collezione della Pinacoteca di Marsala”

Opening: venerdì 21 dicembre 2023, ore 18.00

Periodo: dal 29/12/2023 al 28/01/2024

Sede: Ex Convento del Carmine di Marsala

Marsala, Piazza Carmine

Orario di apertura: da martedì a domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00

Sito web: https://www.facebook.com/events/1045583263175833

Curatore: Gianna Panicola