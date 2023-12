Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

In questa diretta streaming andata in onda sulla mia pagina Racconti d’Arti, ho il piacere di avere come ospite la giornalista pubblicista e blogger Eleonora Belfiore, che ci presenta il romanzo “Nel cuore dello scorpione. Non ci sono pallottole d’argento per un sassofonista jazz”, un fantasy con toni horror-gotici, edito da LFA Publisher.

“Regina ballava ed era un sogno, un incanto, il paradiso perduto, l’unico che mi sarebbe stato probabilmente concesso in questa vita senza tempo. L’avevo cercata in tutte le vite dimenticando ogni volta che lei apparteneva soltanto a sé stessa. La sera in cui l’avevo rivista, in quell’autunno beffardo, la mano prese a tremarmi proprio come allora. Era ancora la mia sordida dominatrice, tessitrice di inganni malinconici, donna crudele che tormentava le mie notti, rendeva interminabili i miei giorni e avvelenava i miei ricordi. Il tempo non l’aveva cambiata. E come poteva, il tempo, averla vinta su di lei? Era una tigre in trappola, in quella notte senza fine a cui l’avevo condannata”.

Inizia così una storia hard boiled e sinistra che vede come protagonista indiscusso Hitoshi, un killer di vampiri con la passione per il jazz…

Eleonora è anche commentatrice sportiva per web tv e, per omaggiare il suo amore per il Sol Levante e i suoi insegnamenti, ha creato il sito “La kokeshi blu per arte e cultura”, uno spazio sospeso dove parla di arte, letteratura e tanto altro.

Laureata in Conservazione dei Beni Culturali e in Storia, è un’editor freelance e ha maturato diverse esperienze lavorative come tutor e docente. Ha già pubblicato libri di narrativa, con alcune case editrici. Eleonora cin anticipa anche qualcosa sui suoi progetti futuri, di scrittura.

Buona visione!

Per approfondire.

Blog: www.lakokeshibluperarteecultura.com

Facebook: Eleonora Belfiore.