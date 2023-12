Palermo. Pranzo natalizio e show per i meno fortunati.

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“Gli angeli della notte” offriranno il pranzo e l’attore Nicola Giosuè regalerà il proprio show musicale (della durata di tre ore) per intrattenere lietamente gli ospiti.

Pranzo di beneficenza e show il 22 dicembre presso l’ex noviziato crocifero in via Torremuzza 20, ad organizzarlo l’associazione onlus “Gli angeli della notte”.

Ad esibirsi il “paladino” degli “ultimi”: l’attore Nicola Giosuè che condurrà il suo spettacolo (più di tre ore) durante il pranzo natalizio che “Gli Angeli della notte” offriranno ai meno fortunati della città di Palermo, molto probabilmente con presenza del sindaco Roberto La Galla.

“Per me è un onore – dichiara Giosuè – essere sempre in prima linea per regalare sorrisi a chi non sorride più.

Doppiamente lusingato di esibirmi per loro. Benedico “Gli Angeli della notte” per il loro impegno che è quotidiano, infatti le loro ronde ogni notte sono impegnate a favore dei senzatetto ai quali donano cibo, coperte e medicine.

Ringrazio – conclude Giosuè – Tony Carbone (barzellettiere e cabarettista) per la partecipazione a questa iniziativa nonché il mio team composto dal

Dj Giuseppe Casale (regia audio/luci), e Michele Costantino (violinista).

Nicola Giosuè è definitivo dalla critica “l’uomo dai mille volti” per le sue talentuosi doti recitative e trasformistiche, nonché l’uomo che ha a cuore tante cause sociali: famoso per i suoi show di beneficenza per i detenuti, che esegue presso le case circondariali di tutta Italia, e anche per le sue donazioni ai meno fortunati e per i sorrisi che regala agli ammalati.

