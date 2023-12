Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Anche quest’anno Alessandro Zecchinato, scrittore, editor, redattore e astrologo, scrive per noi l’oroscopo per il 2024.

Lo pubblico con grande simpatia perché è il tipico esempio di scrittura umoristica che adoro e ritengo che meriti di essere studiata, e presa a esempio, da chi intende comunicare testi piacevoli con una formula fruibile e gradevole (commento rivolto in particolare agli allievi dei nostri Corsi di scrittura creativa).

Leggendo le audaci previsoni potreste pensare che siano frutto di goliardiche fantasie poetiche e invece Alessandro, fra le righe, ci regala anticipazioni astrologiche piuttosto serie. La sua preparazione in questo campo lo rende un professionista apprezzato; provate a chiedergli di calcolare il vostro Tema natale, la Sinastria fra voi e il partner (o il datore di lavoro), e/o frequentate i suoi Corsi di astrologia e scoprirete che le sue competenze vanno ben oltre alla sua folta barba irriverente.

Buona lettura

OROSCOPO DELL’ANNO 2024 di Alessandro Zecchinato

[da non prendere troppo sul serio]

ARIETE: dovrete per qualche mese ancora vedervela col karma, quindi prendetela con carma, con molta carma.

TORO: Urano vi farà girare i maroni, consolatevi con Giove, che vi porterà un incremento delle finanze, o perlomeno del peso.

GEMELLI: preparatevi alle quadrature di Saturno e Lilith: una volta tanto i subdoli non sarete voi, ma le stelle; tirate i remi in barca e state buoni a guardare (lo so, non è nel vostro stile, peggio per voi).

CANCRO: il peggio sembra essere passato; vedrete i primi segni del grande miglioramento che avrete nel 2025. Attenzione solo ai nodi lunari in quadratura: questioni di carattere karmico potrebbero indurvi a rinunciare a qualcosa di bello per eccesso di prudenza. Avrete repentini e immotivati cali e aumenti di peso, tanto vale che mangiate cosa volete.

LEONE: il destino vuole che vi depiliate la criniera: se non lo fate perderete i capelli lo stesso.

VERGINE: con l’opposizione di Saturno e Lilith nel segno, vi aspetta un gran casino; in compenso saprete essere, cosa che vi accade solo ogni 12 anni circa, abbastanza subdoli da contrastare efficacemente le bastonate del Grande Vecchio dello zodiaco (Saturno, per l’appunto).

BILANCIA: tutto abbastanza tranquillo, se non fosse che questioni di vecchia data tornano a emergere per rovinarvi la giornata… per tutto l’anno; armatevi di pazienza e xanax, e riuscirete a sciogliere tutti i nodi karmici irrisolti. Forse.

SCORPIONE: vi farete un sacco di soldi, diventerete famosi e osannati, e scoperete come mandrilli; si, è vero, vi sto prendendo per i fondelli, ma meglio che lo faccia io piuttosto che Urano. (…e pensa te che pure io sono scorpione, brutta faccenda essere professionali!).

SAGITTARIO: lasciamo perdere, vah… potreste programmare un pellegrinaggio a Lourdes, ma cercate di essere prudenti.

CAPRICORNO: finalmente Plutone se n’è andato dal vostro segno lasciandovi profondamente trasformati; se volete ricorrere alla chirurgia estetica è il momento buono.

ACQUARIO: mo’ Plutone ve lo beccate voi; solo che la trasformazione non vi preoccupa perché nessuno sa destreggiarsi nel trasformismo come voi. Quindi state tranquilli (che tanto, tranquilli o preoccupati, non vi cambia la situazione).

PESCI: non vorrei essere al vostro posto (anche perché non so nuotare); del resto neppure voi vorreste essere al mio, per cui siamo pari.

Come dice sempre quella volpe di Fox, non credete all’oroscopo, ma nemmeno a lui e al telegiornale!

Che le stelle siano con tutti voi, in questo meraviglioso 2024 che si prospetta davvero… interessante!

I miei libri

Mi trovi su Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin.

La mia rubrica su MobMagazine si intitola Sotto palese copertura: leggi i miei articoli.

Il mio blog

Conosci La Sindrome del gemello? Visita il sito