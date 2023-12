Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Palermo ancora una volta in evidenza per il talento grazie alla giovanissima e bravissima ballerina palermitana Claudia Pollara di soli 11 anni che è arrivata a ballare nella puntata finale del programma nazionale Ballando on the Road 2023 di Milly Carlucci su Rai 1 .

Dopo aver superato le selezioni di circa 40.000 candidati in tutta Italia lo scorso giugno Claudia Pollara vola sul palco della Rai con il suo assolo “contro me” nella famosa trasmissione Ballando on the Road andata in onda oggi alle 14 su Rai 1 e in replica su Rai play. Un ringraziamento particolare va ai suoi insegnanti Fabio Basile e Luana Ragolia della a.s.d Progetto danza di Villabate per l’egregia preparazione.

A Claudia i nostri complimenti e l’augurio di splendida carriera.

Per guardare le puntate di Ballando on the Road 2023 di Milly Carlucci, clicca qui:

https://www.raiplay.it/video/2023/11/Ballando-on-the-road—Puntata-del-02122023-5764dee0-013e-41f7-a97c-0d26a41d050a.html