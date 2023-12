Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Debutta nel teatro felsineo e chiude la Stagione la nuova produzione con la regia di Cesare Lievi, co-prodotta con il Carlo Felice di Genova. Sul podio Sasha Yankevych; tra i protagonisti Mert Süngü e Desirée Rancatore. L’operetta è proposta in lingua italiana. In scena al Comunale Nouveau dal 22 al 30 dicembre 2023

Johann Strauss II, Il pipistrello (Die Fledermaus), che chiude la Stagione d’Opera 2023 del Teatro Comunale di Bologna. Il nuovo allestimento firmato da Cesare Lievi, co-prodotto con l’Opera Carlo Felice di Genova dove ha debuttato alla fine dello scorso anno, è in scena per la prima volta nel capoluogo emiliano al Comunale Nouveau da venerdì 22 dicembre alle 20.00 (repliche fino al 30 dicembre). Sul podio il direttore d’orchestra ucraino Sasha Yankevych. Lo spettacolo è inoltre trasmesso in differita sul portale regionale L’atmosfera festosa del periodo natalizio è garantita con la più celebre operetta di, che. Il nuovo allestimento firmato da Cesare Lievi, co-prodotto con l’Opera Carlo Felice di Genova dove ha debuttato alla fine dello scorso anno, è in scena per la prima volta nel capoluogo emiliano. Sul podio il direttore d’orchestra ucraino Sasha Yankevych. Lo spettacolo è inoltre trasmesso in differita sul portale regionale OperaStreaming.com a partire dal 24 dicembre alle 15.30.

Il capolavoro del compositore viennese, su libretto di Carl Haffner e Richard Genée dalla commedia francese Le réveillon di Henri Meilhac e Ludovic Halévy, è proposto nell’edizione ritmica italiana di Gino Negri – come è stato anche per la rappresentazione al TCBO del 1979 – e con i dialoghi in italiano a cura di Cesare Lievi.

«Il mio Konzept di regia – commenta Lievi nelle note di sala – nasce dall’idea che il titolo dell’operetta potrebbe essere “Il pipistrello, ovvero lo struzzo”. Tutti i personaggi di questo spettacolo sono struzzi, infatti si ingannano a vicenda, si tradiscono, sono sleali tra loro e però non vogliono vedere la situazione, vedere ciò che realmente sono. Ingannando sé stessi – spiega ancora il regista – mettono continuamente la testa sotto la sabbia. Forse non possono sopportare la propria realtà, perché se la riconoscessero capirebbero che non possono continuare a vivere così». Il regista lombardo, che ha collaborato con realtà musicali di prestigio come la Wiener Staatsoper, il Teatro alla Scala e la Metropolitan Opera di New York, torna a lavorare con il teatro felsineo dopo il Peter Grimes di Britten del 2017. Le scene e i costumi del Pipistrello sono firmati da Luigi Perego, le luci da Luigi Saccomandi e le coreografie da Irina Kashkova.

Il cast vede sul palco Mert Süngü nei panni del banchiere Gabriel von Eisenstein, Desirée Rancatore in quelli di sua moglie Rosalinde, al debutto nella parte (22, 28, 30 dicembre), che si alterna con Mihaela Marcu (23, 27, 29 dicembre), Birger Radde nelle vesti dell’imprenditore Dr. Falke, Miriam Albano come Principe Orlofski, Matteo Falcier come tenore Alfred (22, 28, 30 dicembre), in alternanza con Francesco Castoro (23, 27, 29 dicembre), Salvatore Grigoli come l’avvocato Dr. Blind, Anais Mejías che interpreta la cameriera Adele (22, 28, 30 dicembre), alternandosi con Sara Fanin (23, 27, 29 dicembre); e ancora Francesca Micarelli nella parte di Ida, Nicolò Ceriani come Frank e con la partecipazione straordinaria di Vito (il comico Stefano Bicocchi) come Frosch.

Sul podio dell’Orchestra del Comunale ritorna Sasha Yankevych, classe 1991 e secondo premio al concorso Toscanini del 2021, dopo il concerto in stagione dello scorso 17 novembre. Il Coro della Fondazione lirico-sinfonica bolognese è istruito da Gea Garatti Ansini. Lo spettacolo vede la collaborazione della Bernstein School of Musical Theater di Bologna.

Andò in scena al Theater an der Wien il 5 aprile del 1874 Die Fledermaus, in un clima che ancora risentiva del “maggio nero”, la crisi finanziaria che circa un anno prima aveva colpito la capitale austriaca. Tutt’altra atmosfera domina l’operetta del “re dei Valzer” – mossa da festeggiamenti, balli, intrighi amorosi, travestimenti e burle – che nonostante il difficile contesto del debutto ha avuto numerose riprese in Europa e oltreoceano, diventando un caposaldo della musica mitteleuropea tra Otto e Novecento oggi apprezzato in tutto il mondo.

Le recite saranno precedute – circa 45 minuti prima dell’inizio – da una breve presentazione dell’opera nel Foyer del Comunale Nouveau.

I biglietti – da 15 a 100 euro – sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale, aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18, il sabato dalle 11 alle 15 (Largo Respighi, 1); nei giorni di spettacolo al Comunale Nouveau (Piazza della Costituzione, 4/a) da un’ora prima e fino a 15 minuti dopo l’inizio.

Die Fledermaus (Il pipistrello)

Operetta in tre atti

Libretto di Carl Haffner e Richard Genée

Musica di Johann Strauss II

Direttore Sasha Yanchevych

Regia Cesare Lievi

Maestro del Coro Gea Garatti Ansini

Scene e costumi Luigi Perego

Luci Luigi Saccomandi

Coreografia Irina Kashkova

Assistente alla regia Mirko Rizzi

Assistente coreografo Daniele Palumbo

Personaggi e interpreti

Gabriel von Eisenstein Mert Süngü

Rosalinde Desirée Rancatore (22, 28, 30 dicembre) / Mihaela Marcu (23, 27, 29 dicembre)

Frank Nicolò Ceriani

Principe Orlofsky Miriam Albano

Alfred Matteo Falcier (22, 28, 30 dicembre) / Francesco Castoro (23, 27, 29 dicembre)

Dr. Falke Birger Radde

Dr. Blind Salvatore Grigoli

Adele Anais Mejías (22, 28, 30 dicembre) / Sara Fanin (23, 27, 29 dicembre)

Ida Francesca Micarelli

Frosch Vito

Attori

Riccardo Dell’Era, Filippo Ferretti, Daniele Giuliani, Daniele Palumbo

Danzatori

Allievi della Accademia di Musical BSMT di Bologna

In collaborazione con la Bernstein School of Musical Theater di Bologna

Nuova produzione del Teatro Comunale di Bologna con il Teatro Carlo Felice di Genova

Orchestra, Coro e Tecnici del Teatro Comunale di Bologna

Date

Venerdì 22 dicembre ore 20, Turno Prime

Sabato 23 dicembre ore 18, Turno Pomeriggio 1

Mercoledì 27 dicembre ore 20, Turno Sera 2

Giovedì 28 dicembre ore 20, Turno Sera 1

Venerdì 29 dicembre ore 18, Turno Pomeriggio 2

Sabato 30 dicembre ore 16, Turno Domenica