Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La magia di una delle fiabe natalizie più amate al mondo, che sa accendere la fantasia di grandi e piccini, per l’ultimo concerto della Stagione Sinfonica 2023 del Teatro Comunale di Bologna: è quella dello Schiaccianoci, celebre balletto di Pëtr Il’ič Čajkovskij entrato a pieno titolo anche nel repertorio concertistico. A dirigerlo all’Auditorium Manzoni per il suo ritorno sul podio dell’Orchestra del Comunale, mercoledì 13 dicembre alle 20.30, è lo statunitense James Conlon, Direttore musicale dell’Opera di Los Angeles e ospite di prestigiose realtà musicali: dalla Metropolitan Opera di New York al Festival di Salisburgo, passando per la Staatsoper di Vienna e il Teatro alla Scala.

Composto dopo il grande successo del balletto La bella addormentata, ancora su commissione dei Teatri Imperiali russi, Lo schiaccianoci op. 71 non aveva ugualmente soddisfatto l’autore, che era stato estremamente critico nei confronti di questo suo lavoro ispirato al racconto di E.T.A. Hoffmann del 1816 Nussknacker und Mausekönig (Schiaccianoci e il re dei topi), e in particolare all’adattamento che ne aveva fatto il francese Alexandre Dumas padre nel 1844 dal titolo Histoire d’un casse-noisette (Storia di uno schiaccianoci). Contrariamente a quanto ci si immaginerebbe, vista la popolarità di questo titolo oggi, dopo la sua prima rappresentazione assoluta al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo nel 1892 – con le coreografie di Marius Petipa e Lev Ivanov – il balletto non ebbe una fama e una diffusione immediata, tardando a debuttare a Mosca e in Europa.

La trama è nota: durante i festeggiamenti della vigilia di Natale, in casa del signor Stahlbaum giunge carico di regali Drosselmeyer, zio dei bambini Clara e Fritz. A Clara viene donato uno schiaccianoci a forma di soldatino, che nei sogni della piccola si trasformerà nel principe azzurro con cui vivrà situazioni magiche.

Il concerto è realizzato grazie a Intesa Sanpaolo, Main Partner della Stagione Sinfonica 2023 del Teatro Comunale di Bologna.

I biglietti – da 10 a 40 euro – sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale (Largo Respighi), dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18 e il sabato dalle 11 alle 15; il giorno del concerto presso l’Auditorium Manzoni da 1 ora prima fino a 15 minuti dopo l’inizio dello spettacolo.

Per ogni concerto della Stagione Sinfonica 2023 è in programma “Note a margine”, una rassegna di podcast e di incontri con il pubblico che si tengono circa 30 minuti prima dell’inizio del concerto presso il foyer o il bar dell’Auditorium Manzoni.

Info: https://www.tcbo.it/ eventi/conlon/

Skill&Music

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

Largo Respighi, 1 – 40126 Bologna

T. +39 051 529947

e-mail: ufficiostampa@ comunalebologna.it

www.tcbo.it

STAGIONE SINFONICA 2023 DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

Mercoledì 13 dicembre ore 20.30

Auditorium Manzoni

James Conlon direttore

Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Lo schiaccianoci op. 71