Giovedì 21 e venerdì 22 dicembre 2023, ore 21.00

Sono Giuseppe Zeno ed Euridice Axen i protagonisti di Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, la trasposizione teatrale dell’omonimo e celebre film del 1974 di Lina Wertmüller, in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna giovedì 21 e venerdì 22 dicembre alle ore 21.00.

Lo spettacolo, con le scene di Roberto Crea, il light design di Pietro Sperduti e i costumi di Lisa Casillo, vede la regia di Marcello Cotugno, che ne ha curato anche l’adattamento con Irene Alison, e che trae il suo allestimento dal testo teatrale che la stessa Wertmüller scrisse in collaborazione con Valerio Ruiz.

«Affrontare a teatro Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto di Lina Wertmüller, una delle maggiori registe del cinema italiano e autrice che ha profondamente segnato la cultura e l’immaginario del nostro Paese, è una sfida che abbiamo deciso di accettare con la dovuta umiltà – dice il regista. La nostra versione ricolloca la storia nella dimensione del contemporaneo, scegliendo come nuovo campo di battaglia il differente clima socioculturale di una società tardo capitalista, in cui nuove tensioni e nuove contraddizioni determinano e orientano conflitti ed emozioni tra i personaggi».

Racconto d’amore e di lotta di classe, la messinscena è sì un rimando alla versione cinematografia, ma senza imitarla: nella visione registica di Cotugno si riequilibrano i rapporti di forza tra i due protagonisti in nome della parità di genere, ma la sceneggiatura – allo stesso piano di quella di Wertmüller – non perde la sua capacità di provocare, divertire, spiazzare.

Zeno e Axen interpretano rispettivamente Gennarino e Raffaella – i due naufraghi che si ritrovano a convivere in un’isola deserta – ruoli che nel film del ’74 erano affidati a Giancarlo Giannini e a Mariangela Melato, e che nel rifacimento di Cotugno rappresentano una benestante e snob signora del Nord e un immigrato nordafricano naturalizzato siciliano.

«È per me una straordinaria risorsa lavorare con attori di grande talento e sensibilità come Euridice Axen e Giuseppe Zeno – afferma Cotugno. Due interpreti capaci di far vibrare le corde della passione e dell’ironia e di trovare una propria personale misura per dare corpo ai ruoli appartenuti a due icone del cinema italiano: Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Equilibristi, lottatori, nemici e amanti, Gennarino e Raffaella riempiranno il palco della tensione sensuale e della ruvida poesia che si fa strada nei loro cuori induriti. E, nell’orizzonte selvaggio e primordiale dell’isola, cercheranno uno stato di natura in cui sia davvero possibile incontrarsi e amarsi al di là di ogni differenza. Una volta in salvo, lontano dall’isola – continua il regista – per Gennarino e Raffaella non ci sarà salvezza, perché l’amore non basta ad amarsi, sembra dirci Wertmüller nell’amaro epilogo di una storia che, a quasi mezzo secolo di distanza, non smette di essere una potente allegoria dei conflitti ideologici, economici e di genere che attraversano la società umana».

Sul palco, accanto ai due coprotagonisti, Barbara Alesse, Alfredo Angelici e Francesco Cordella.

PREZZI BIGLIETTI: Intero € 31,00 – Ridotto € 28,00 – Abbonati € 26,00 – Under29 € 25,00

I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://bit.ly/travoltidauninsolitodestino2023_web).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar “10 Codivilla”, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio di ogni spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861 .

Teatro Celebrazioni di Bologna

TRAVOLTI DA UN INSOLITO DESTINO NELL’AZZURRO MARE D’AGOSTO

Giovedì 21 e venerdì 22 dicembre 2023, ore 21.00

Scritto da Lina Wertmüller in collaborazione con Valerio Ruiz

Regia Marcello Cotugno

Adattamento Marcello Cotugno e Irene Alison

Con Giuseppe Zeno ed Euridice Axen

E con Barbara Alesse, Alfredo Angelici, Francesco Cordella

Scene Roberto Crea

Light designer Pietro Sperduti

Costumi Lisa Casillo

Musiche a cura di Marcello Cotugno

Una produzione Best Live