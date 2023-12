Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Ventiquattro racconti, ventiquattro donne, le donne protagoniste del nuovo libro di Bia Cusumano, Trame Tradite, edito Navarra, 2023.

Donne che non sfuggono lo sguardo ma proprio dallo sguardo, e con incisiva prospettiva dialettica, si rendono artefici di un coro intonato su un pentagramma di coraggio e sorellanza, poetica anche. Ed è poetica l’intonazione verbale dei gesti di ognuna di loro che sono una, nessuna e centomila sfumature di pirandelliana memoria. Donne scritte in un’armonica e complessa intesa con la vita, vita che preda e dona, vita che ha il grembo odoroso di zagara e il nome nel nome del padre, figura amata e ricorrente in ogni trama che lo avverte. Come ricorrente è l’amore, l’universale dell’amore. L’amore che abbraccia il silenzio sordo del dolore e che dal silenzio si racconta come fosse il caldo nido di un abbraccio dove pur anche un piccolo angelo dell’est può riposare dal suo tempo: «Due corpi sopravvissuti, la piccola manina di Gabriel nella mia. Passammo quella notte tra le bombe. Gabriel le sentiva esplodere sul suo corpo, io dentro l’anima. E fu quell’esile e sottile filo d’amore che ci permise di comunicare durante tutte quelle settimane, che sembravano non finire più.» Perché c’è sempre un filo d’amore a salvarci dall’inferno.

Daìta Martinez

Il libro:

Bia Cusumano, Trame tradite, Area Navarra, 2023

Daìta Martinez (poeta e scrittrice)

https://www.facebook.com/daita.martinez/photos