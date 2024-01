Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il 24 gennaio 2024 segna la celebrazione della 14a “Giornata Mondiale dell’Avvocato in Pericolo”, una data significativa che rivolge particolare attenzione alla difficile situazione dei professionisti legali in Iran. Questa giornata commemora il tragico massacro di Atocha a Madrid, avvenuto il 24 gennaio 1977, durante il quale cinque avvocati specializzati in diritto del lavoro persero la vita.

L’evento offre un’opportunità cruciale per sensibilizzare la società civile e le autorità pubbliche sulle minacce che gravano sui colleghi iraniani nel corso della loro professione. In tutto il mondo, numerosi avvocati si trovano a subire le conseguenze della persecuzione basata sulla loro attività professionale.

In questi casi, i diritti umani vengono compromessi in modo doppio: da un lato, attraverso la repressione degli accusati di “crimini contro lo Stato”, e dall’altro, in relazione all’assistenza legale degli stessi accusati, che viene spesso totalmente negata.

La 14a Giornata Mondiale dell’Avvocato in pericolo ricorda il caso di Nasrin che è un esempio lampante di questa realtà. Una donna, madre e avvocata, attualmente detenuta nel carcere iraniano di Evin, ha condiviso toccanti messaggi con i suoi figli.

Nasrin ha scritto a sua figlia Mehraveh: “Il desiderio di proteggere i diritti di molti, in particolare il diritto dei miei figli e il tuo futuro, mi ha spinto a rappresentare questi casi in tribunale. Credo che il dolore che la nostra famiglia e le famiglie dei miei clienti hanno dovuto sopportare non sia inutile. La giustizia arriva proprio quando la maggior parte delle persone ha perso la speranza.”

Rivolgendosi a suo figlio Nima, Nasrin ha dichiarato: “Come donna, sono orgogliosa delle pesanti condanne che mi hanno inflitto e sono onorata di essere l’avvocata di tanti difensori per i diritti umani.”

Il Comitato Pari Opportunità, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca, si unisce all’iniziativa dei CPO forensi d’Italia, promuovendo un video con l’obiettivo di eliminare ogni forma di discriminazione e violenza di genere nell’esercizio della professione forense. Il link al video, presente in calce, offre uno spazio per la riflessione e la condivisione dell’operato di coloro che si trovano in pericolo per aver difeso le pari opportunità e i diritti umani.

Per visualizzare il video: https://www.youtube.com/watch?v=f2xamAeUQyE