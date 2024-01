Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

PALERMO CLASSICA WINTER SEASON 2023/2024

Al Parco Archeologico di Selinunte si esibirà la pianista Kwanyee Chan con musiche di Schumann e Debussy

Sabato 6 gennaio ore 18.30

Nell’ambito della rassegna organizzata da Palermo Classica presso il Parco Archeologico di Selinunte, per ragioni di tipo logistico, il concerto del 6 gennaio si esibirà la pianista Kwanyee Chan con un concerto interamente da solista in un recital con il seguente programma:

C. Schumann

Notturno Op. 6 n. 2 in fa Maggiore

R. Schumann

Papillons Op. 2

C. Debussy

Clair de Lune

Images, Libro 2

L’isle joyeuse, L. 106

Nata e cresciuta a Hong Kong, Kwanyee Chan ha completato il suo Bachelor of Music (Musica Contemporanea e Pedagogia della Performance) nel 2018 presso la Education University di Hong Kong, studiando con Tino Maxwell dove ha ricevuto il CCA Artistic Excellence Award. Attualmente le è stata assegnata una borsa di studio per studiare il programma Artist Masters presso la Guildhall School of Music and Drama di Londra, dove studia con la professoressa Lucy Parham.

Kwanyee si è esibita attivamente sia nella sua città natale, Hong Kong, che in Europa, come al Milton Court del Barbican Centre, al municipio di Hong Kong, a RTHK Radio 4, al Centro culturale di Hong Kong, a Zelazowa Wola, al Palazzo Radziejowice e all’Accademia di musica De Braine-L’alleud. – Bruxelles. Nel settembre 2021 è stata invitata ad esibirsi in un concerto globale a Londra con pianiste-compositrici del mondo di lingua spagnola, organizzato dal Festival International de Música de Tecla Española.

Kwanyee ha anche lavorato con pianisti acclamati come Nelson Delle-Vigne Fabbri, Michel Béroff ed Eugen Indjic in masterclass internazionali. Ha vinto i primi premi in concorsi, tra cui il 2° premio al Liszt Memorial Prize International Piano Competition 2016 e la campionessa al Macao-Asia Pacific Youth Piano Competition 2017. Ha anche vinto il 1° premio all’Hong Kong Youth Music Competition 2016, nonché il 3° premio al Coulson and Purely Festival Piano Concerto Competition 2021.

Kwanyee è stata recentemente selezionata per far parte del roster di artisti di Talent Unlimited e artista collaborativo di Soundzpace Hong Kong. Nell’anno 2022-2023, le sono stati assegnati i fondi Lazar German e France Clidat per aderire al Certificato Internazionale per Artista di Pianoforte (ICPA).