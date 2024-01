Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La data è sold out!

Dopo il successo del primo appuntamento dal titolo Prendetevi la luna dello scorso novembre, secondo sold out al Teatro Celebrazioni di Bologna per il ciclo di conferenze-spettacolo sull’interiorità umana legata alla contemporaneità a cura dello psichiatra, sociologo, educatore e saggista Paolo Crepet, che venerdì 26 gennaio alle ore 21.00 propone Lezioni di sogni.

Ispirato all’omonimo libro dello psichiatra pubblicato nel 2022 da Mondadori, l’incontro pone al centro il bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le generazioni, il futuro.

«Siamo nel pieno di quella che Papa Francesco ha definito una catastrofe educativa – si legge nella presentazione del testo di Crepet. Molti adulti si sentono sperduti, impreparati, quasi impotenti di fronte alle nuove generazioni e i giovani si trovano senza punti di riferimento sicuri. In un mondo che cambia con rapidità, è più che mai necessario ripensare il difficile compito di educare. Ripercorrendo quanto scritto negli ultimi trent’anni, mescolando ricordi personali e pubbliche riflessioni, lo psichiatra offre il frutto della sua lunga esperienza, delineando quello che in molti hanno definito “il metodo Crepet”. Non possiamo ignorare che la necessità di un profondo cambiamento si scontri con resistenze, timori, egoismi difficili da vincere, freni che privano bambini e ragazzi del diritto di far nascere i propri sogni e di coltivarli, affidandosi alla capacità di sentire le proprie emozioni e di lasciarsi coinvolgere dalla passione per un progetto di vita. Serve dunque la forza di una voce critica, anche scomoda, che scuota da questo torpore educativo e aiuti a invertire la rotta».

Le pagine di Lezioni di sogni vogliono essere spunti, provocazioni, richiami, un’occasione per riflettere sul futuro delle giovani generazioni. Che cos’è il talento e come supportarlo? Come gestire il rapporto con la tecnologia e i social media? Come educare alla gentilezza, al rispetto, alla complessità? Sono solo alcuni degli interrogativi a cui nessuno può sottrarsi, perché ‒ come dice Crepet ‒ «i bambini ci guardano e imparano da noi bellezze e viltà».

Paolo Crepet tornerà al Teatro Celebrazioni mercoledì 10 aprile per l’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze-spettacolo dal titolo Impara ad essere felice.

I biglietti per la serata sono esauriti (bit.ly/lezionidisogniWEB). Per informazioni la biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar “10 Codivilla”, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio di ogni spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861.

Teatro Celebrazioni

Theatricon Srl | Via Saragozza 234, Bologna

www.teatrocelebrazioni.it

Tel: 051.6154808 | E-mail: stampa@teatrocelebrazioni.it