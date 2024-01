Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

La Fuis (Federazione Unitaria Italiana Scrittori) premia “Le novelle brevi di Sicilia”.

Andrea Giostra, caso letterario | di Angela Caputo



Martedì 23 gennaio 2024 la Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), coordinamento della Regione Siciliana presieduto dalla scrittrice e poeta Sara Favarò, ha premiato “Curtigghia di Sicilia e siciliani-Novelle brevi di Sicilia” pubblicate dall’editore romano Sheyla Bobba della Casa Editrice SBS Edizioni.

Questo è un altro dei tanti riconoscimenti editoriali ricevuti dalle “Novelle brevi di Sicilia” che è stato definito “il caso letterario” e “la più grande collezione di piccoli morceaux siciliani”.



Una svolta di rilievo per i libri che concorrono anche al “Concorso Letterario Nazionale FUIS”, dove saranno valutati dalla Giuria Nazionale della FUIS, la quale premierà i migliori libri di poesia, testi teatrali e di narrativa che hanno partecipato al Concorso organizzato dalla Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS) per un totale di oltre 10 MILA scrittori iscritti da tutte le regioni d’Italia.

Sulla premiazione ricevuta da Andrea Giostra si è così espressa l’editore Sheyla Bobba: «Da subito felice, ma non stupita. Quando ho appreso del podio per Andrea Giostra e “Curtigghia di Sicilia e siciliani” a questo prezioso riconoscimento ho gioito, ma so che è un lavoro prezioso che merita attenzione. Il progetto di Giostra con le sue Novelle brevi di Sicilia mi ha da subito incantata e portare al concorso del FUIS la nostra edizione è stato un privilegio. Sono sicura che questo libro ha ancora molto da dare e ricevere, così come sono certa che le prossime pubblicazioni di Andrea con SBS Edizioni saranno un valore aggiunto al nostro catalogo. Grazie al Presidente della FUIS, il dottor Natale Antonio Rossi, alla Delegata per la Regione Siciliana della FUIS, Dott.ssa Sara Favarò, Presidente del Premio FUIS SICILIA e a tutta la Giuria».



Anche Sara Favarò a proposito della piccola raccolta di Novelle siciliane di Andrea Giostra ha elargito parole di stima: «Le Novelle siciliane di Andrea Giostra danno subito un’immagine scenica. Un gruppo di amici che si ritrovano in un bar e, tra un caffè e un cappuccino, si scambiano apparenti confidenze su fatti che li riguardano personalmente, ma anche, e soprattutto, sui fatti che riguardano la vita altrui e che hanno la capacità di volare di bocca in bocca, con l’apparente riservatezza che, naturalmente, altro non è se non un modo di impicciarsi negli affari altrui. Sono, appunto, oggetto di “curtigghiu” ossia di parlare, o meglio sarebbe dire di sparlare, dei fatti altrui, spesso come rimedio per coprire proprie mancanze e difetti. Ma le novelle di Giostra sono anche altro: sono tessere del mosaico della vita.»



Infine abbiamo raggiunto Andrea Giostra per un commento dopo l’ennesimo riconoscimento che lo pone come autore da record: «Mi ha fatto molto piacere ricevere questo riconoscimento ambito da moltissimi scrittori e poeti italiani, e per questo devo pubblicamente ringraziare la SBS edizioni e l’editore Sheyla Bobba per aver candidato le “Novelle brevi di Sicilia” al PREMIO FUIS NARRATIVA 2023 della Federazione Unitaria Italiana Scrittori. Ricevere premi e riconoscimenti per me è sempre un grande onore, e ogni volta ne rimango piacevolmente sorpreso. Ma rimango sempre molto distaccato e con i piedi ben saldi per terra! Non è uno dei miei obiettivi quello di ricevere premi e riconoscimenti artistici o letterari; infatti, da moltissimi anni non partecipo ai concorsi letterari o a cose di questo tipo, tranne che, come in questo caso, non sia l’editore a candidare il libro, in questo caso “Curtigghia di Sicilia e siciliani”, la versione di SBS edizioni delle “Novelle brevi di Sicilia”. Colgo l’occasione per ringraziane la FUIS, il Presidente nazionale dottor Natale Antonio Rossi, la Delegata per la Regione Siciliana della FUIS, Dott.ssa Sara Favarò, Presidente del Premio FUIS SICILIA e a tutta la Giuria che ha selezionato e premiato i tanti scritti e poeti che hanno partecipato a questo prestigioso concorso letterario.»