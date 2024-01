By

Lunedì 19 febbraio al Teatro Golden (ore 21.00 – via Terrasanta, 60) si terrà “Confessioni di un malandrino”, lo straordinario concerto di Angelo Branduardi in cui presenta una versione particolare dei suoi brani più celebri, in duo col polistrumentista Fabio Valdemarin, suo compagno di viaggio da ormai molti anni. Info e biglietti dell’evento (poltronissima 46,00 euro; poltrona 40,00 euro, distinti 34 euro), organizzato da Eventi Olimpo, sono disponibili su TicketOne (CLICCA QUI).

L’esibizione si basa sul violino e la chitarra di Angelo Branduardi e sulla “piccola orchestra” di Fabio Valdemarin che, oltre al pianoforte a coda, suonerà chitarre e fisarmonica. Verranno eseguiti brani che si rifanno alla musica del periodo classico più arcaico e che fanno parte della raccolta “Futuro antico” che conta ben otto episodi.

Non mancheranno i brani più celebri legati alla carriera di Angelo ma accanto a questi si potranno riascoltare alcune delle sue composizioni più rare, meno eseguite ma non per questo dimenticate o meno amate.