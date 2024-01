“Auguri di Buona Epifania 2024” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Ecco siamo arrivati all’Epifania, che tutte le feste le porta via. La Befana ci porterà dolci o carbone? Credo che avremo il carbone. Secondo alcuni studiosi, alcuni riti antichi consistevano nel bruciare fantocci come simbolo di rinnovamento.

Quindi la cenere rappresenterebbe una sorta di purificazione per l’anno appena iniziato e la possibilità di nuove opportunità. In questo periodo ci sono in corso due conflitti, dove regna grande sofferenza ed il dolore per questo enorme sacrificio dell’umanità ha raggiunto una misura enorme. Tutti i cittadini del Mondo hanno il dovere di garantire condizioni di vivibilità adeguate sotto ogni aspetto per ognuno di noi per non tradire il grande dono della vita ad ogni creatura. E’ impensabile che questa discordia non possa essere superata con un confronto ragionato e guidato a partire dai minimi linguaggi fino ad arrivare alle più alte interpretazioni delle cause del conflitto in essere per raggiungere l’obiettivo comune a tutti: ”LA PACE”

Sono troppi gli episodi di violenza quotidiana che danneggiano la quiete delle nostre giornate. Spesso sono azioni incomprensibili, messe in atto senza pensare minimamente alle conseguenze tragiche e dolorose che potrebbero portare. A tutte le azioni corrispondono delle reazioni e questo è il Terzo principio della dinamica che recita che per ogni forza che un corpo A esercita su un altro corpo B, ne esiste un’altra uguale, in modulo e direzione, e contraria in verso, che B esercita su A”. Questa è una legge introdotta da Isaac Newton nel 1687 e conosciuta come Legge di Newton. E’ assolutamente necessario mettersi a lavoro per rinnovare la nostra dignità e risolvere problematiche ambientali che mettono a rischio la salute della nostra Terra con tutti i suoi abitanti sia umani che animali. Auguro che il carbone, che porterà la Befana ci faccia riflettere e faccia guardare con tanto amore al sorriso dei nostri bambini che si meritano un bellissimo futuro dovunque essi siano.