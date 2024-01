Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

In esclusiva nazionale Fay Claassen torna ad esibirsi con l’Orchestra Jazz Siciliana al Santa Cecilia.

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 gennaio con doppio turno al Real Teatro Santa Cecilia

“Prima di tutto, congratulazioni alla fantastica Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group per il suo 50° anniversario. Dovrebbe essere ovvio che si tratta di un’orchestra mondiale, ma per me c’è un’altra importante qualità incorporata in questa band: la connessione emotiva. Lo sento immediatamente quando suono con un gruppo, se formano un’unità emotiva. Suonare in una Big Band è uno sport enorme e richiede una grande maestria; unire tutto questo con il buon gusto e l’emozione è la classe regina.” con queste parole Fay Claassen parla dell’Orchestra Jazz Siciliana e del rapporto con il Brass Group che ha ospitato in 50 anni stelle del mondo jazz come Frank Sinatra, Charles Mingus, Chet Baker e tanti altri ancora.

Fay si esibirà sul palco del Real Teatro Santa Cecilia con l’Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina, con tre giornate consecutive e con doppio turno venerdì 12 e sabato 13 alle ore 19.00 e 21.30, mentre domenica 14 gennaio alle ore 17.00 e 19.30, abbonamenti e biglietti singoli sono ancora disponibili.

Già nell’estate del 2022, durante il Sicilia Jazz Festival, Fay Claassen ha incantato il pubblico siciliano con il timbro vocale limpido e cristallino, l’intonazione sicura anche nei passaggi più ardui, l’esuberante fantasia improvvisativa che ne sorregge l’espressione e la magnifica adesione interpretativa con cui indossa ogni storia, come fosse stata scritta proprio per lei. In quella occasione tra l’artista di Nijmegen e l’Orchestra Jazz Siciliana che l’affiancava era scoccato un istintivo e forte feeling che, adesso, ha modo di rinsaldarsi in un programma di notevole raffinatezza che spazia da Duke Ellington ad Ennio Morricone, passando per Jobim, Paul Simon, i Beatles, Cole Porter ed altri classici senza tempo. “Sono stata immensamente onorata nel constatare che il nostro concerto è stato accolto così bene, e istintivamente ho notato che è scattato un feeling; quindi, speravo già molto in una riunione. Quindi sono ovviamente felice che ora possiamo suonare insieme per tre giorni!” continua Fay Claassen parlando dell’OJS ed aggiunge “In Olanda mi esibirò con la Metropole Orchestra e canzoni in olandese, con la musica del cantante di teatro-canzone Wim Sonneveld, il più famoso cantante olandese della fine degli anni 60/70. In Danimarca realizzerò un progetto Steely Dan, insieme al grande cantante inglese Hamish Stuart, diretto e arrangiato da Reuben Fowles. Mentre in Sicilia, metterò in scena un programma eseguito esclusivamente con l’Orchestra Jazz Siciliana, ho selezionato le canzoni e i pezzi appositamente per questa band, per il loro suono e quindi sono ancora più impaziente di poter eseguire la musica molto bella ed eccezionalmente impegnativa e avventurosa. Sarà emozionante!”

Nel cartellone della stagione, scorrono importanti nomi del mondo internazionale del jazz che riprendono il tema della musica latino-brasiliana realizzata nel lontano 22 febbraio del 1974, quando il quartetto con Irio De Paula (chitarra), Ignazio Garsia (piano) Manlio Salerno (basso) e Afonso Vieira (batteria) inaugurava il nuovo jazz club di Via Duca della Verdura e di cui si celebreranno i 50 anni. Riparte così la forza trainante del Brass Group, la cui attività è continuativa con oltre 3000 concerti, con big della scena internazionale come Jorge Luis Pacheco sul palco del Real Teatro Santa Cecilia il 2 ,3 e 4 febbraio con l’Orchestra Jazz Siciliana con il concerto from Havana to Palermo. Pacheco è uno dei pianisti più prestigiosi del jazz latino -cubano, pianista virtuoso con una tecnica sensazionale al pianoforte, vincitore del Montreux Jazz Piano Solo Competition in Svizzera, si è esibito in tutto il mondo, tra cui importanti jazz club come Dizzy’s Jazz al Lincoln Center (New York), teatri e festival come il Blue Note Jazz Festival di New York, o The Piano Night nella House of Blues al New Orleans Jazz Fest e il Sziget Festival nella città di Budapest, Ungheria, il Red Sea Jazz Festival in Israele, il JazzKaar Festival in Estonia tra gli altri. Altro importante artista inserito nel cartellone è Ignacio Berroa definito da Dizzy Gillespie “…l’unico batterista latino al mondo nella storia della musica americana che conosce intimamente entrambi i mondi: la sua musica nativa afro-cubana, latino, jazz…”. Altra peculiarità della stagione è identificata anche con la ripartenza delle produzioni orchestrali con i solisti Anthony Strong il 23, 24 e 25 febbraio, e le canzoni d’autore originali italiane con Mario Rosini il 22, 23 e 24 marzo.

Il sipario del Real Teatro Santa Cecilia si aprirà per tre giorni di seguito con diverse produzioni dell’Orchestra Jazz Siciliana sempre più internazionale, con ospiti solisti. Venerdì e sabato i concerti avranno un doppio turno alle 19.00 e alle 21.30 e con doppio appuntamento, la domenica il doppio appuntamento sarà alle ore 17.00 e alle ore 19.30. Una scelta importante quella del Brass che anche quest’anno ha voluto triplicare i concerti in programma nella stagione. L’aumento delle repliche dei concerti è una affermazione del successo con tutti sold out e da uno specifico bisogno culturale a cui la Fondazione risponde con un calendario ricco di artisti internazionali, produzioni orchestrali e prime assolute. Tanti i nomi del mondo jazz inseriti per la stagione concertistica del Brass. Tra gli artisti che scorrono nel cartellone del Brass in Jazz, anche il ritorno di un caro amico del Brass Group il 19, 20 e 21 gennaio Daniele Di Bonaventura Band’Union con Tango, il 15-16 marzo Kenny Garrett con Sounds from the Ancestors, il 5, 6 e 7 aprile Kynga Glyk con Feeling, il 3, 4 e 5 maggio Mozes Rosenberg trio con To Django.

Il programma potrebbe subire variazioni relativamente ai concerti delle domeniche rispetto alla disponibilità degli artisti.

Info campagna abbonamenti presso i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.

