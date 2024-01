Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Analizzando la mia vita come se io fossi un altro, ho rilevato fortissime connessioni fra astrologia e psicogenealogia. Non è strano il fatto che in certi periodi con certi gruppi abbia “costellato” inconsapevolmente situazioni relative a epoche e gruppi precedenti: anzi, anche se allora non si chiamava ancora così, la costellazione junghiana sembra essere di fatto la base empirica degli oroscopi collettivi, e so che c’è vasta letteratura in merito; lo stesso Jung aveva trattato in alcune sue opere l’astrologia in funzione dei suoi studi sul concetto di sincronicità, in collaborazione col fisico premio Nobel Wolfgang Pauli. È estremamente interessante la visione junghiana del perché l’astrologia funziona, e cioè, appunto, per sincronicità, a differenza dell’influenza diretta postulata dalla tradizione. Per inciso, sposo l’idea di Jung, anche se non in toto.*

Ciò che invece mi ha stupito è che, almeno su di me, un’interpretazione psicogenealogica dei rapporti fra le persone, se proiettata secondo un mio metro interpretativo diaanalogico, compreso il concetto di gemellarità speculare, spiega o sembra spiegare perfettamente i rapporti fra le persone e i relativi eventi (ancora di più i “non-eventi”).

Ora, può essere tutta una semplice per quanto improbabile coincidenza.

Ma, se questa visione sinergica ed euristica delle due discipline funzionasse anche su altri soggetti, potrebbe essere sintomo dell’esistenza potenziale di una nuova disciplina più completa, in grado forse di integrarle entrambe

Ecco, mi sa che il difficile sia trovare un numero statisticamente rilevante di volontari affidabili da studiare, e il tempo per farlo.

