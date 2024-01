Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Si intitola TILT – Esaurimento Globale il nuovo lavoro teatrale di e con Debora Villa in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna sabato 20 gennaio alle ore 21.00.

Scritto assieme all’attore e scrittore Carlo Gabardini, lo spettacolo fa un’attenta analisi della società attuale, in cui pandemia, guerre, crisi climatica-energetica-economica, politica, terremoti, paure, insicurezze e psicosi collettive sono all’ordine del giorno e barcamenarsi è cosa davvero ardua.

L’artista, partendo da sé stessa, riflette sul fatto che ci si trova di fronte a un esaurimento globale collettivo, che sta prendendo il sopravvento sulla capacità cognitiva umana. Dalle risse negli ospedali agli haters sui social, dai politici che sfruttano l’attualità per racimolare consensi ai complottisti trasformati in opinionisti, i motivi per fare TILT sono davvero tanti.

Tra satira, narrazioni, affabulazioni teatrali e comicità terapeutica che la contraddistinguono, Debora Villa cercherà di gestire questo cortocircuito neuronale.

«Nel turbinio incessante di notizie catastrofiche – dice l’attrice – la risata diventa un faro di speranza, un atto di sopravvivenza emotiva. La capacità di ridere rappresenta un modo per riaffermare la nostra umanità, per ritrovare la connessione umana. Perché esiste ancora una possibilità: ridere insieme delle nostre disgrazie. Del resto “una risata vi seppellirà” si diceva tempo fa e mai come adesso questo detto può essere attuale».

Divisa tra televisione, radio, cinema e teatro, Debora Villa alterna parti comiche a ruoli più seri in fiction tv e spettacoli teatrali. Camera Cafè, Le Iene, Così fan tutte, Zelig, Colorado, Pechino Express, Glob, Lilit, Benvenuti a Tavola, I Cesaroni, Matrimoni e altre follie, Alex & Co sono solo alcuni dei lavori ai quali l’attrice ha partecipato nel corso degli anni. Villa ha lavorato inoltre con artisti del calibro di Paolo Rossi, Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Aldo Giovanni e Giacomo, Ricky Tognazzi, Stefania Sandrelli, Elena Sofia Ricci, Fabrizio Bentivoglio, Antonio Catania, Lorenza Indovina, Claudio Amendola, Enrico Bertolino, Nancy Brilli, Massimo Ghini, Giuseppe Esposito, Simone Colombari. Nel 1997 fonda con l’Associazione Culturale “Società per Artisti” la scuola di Teatro a Saronno e, maestra di improvvisazione, crea una formula innovativa di Spettacoli-Laboratorio: show che accorpa la scrittura di uno spettacolo strutturato all’arte dell’improvvisazione. Il coinvolgimento del pubblico come parte integrante dello spettacolo rendono le sue serate uniche.

PREZZI BIGLIETTI: Intero € 28,00 – Ridotto € 26,00 – Under 29 € 22,00

I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://bit.ly/tiltesaurimentoglobale24web).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).