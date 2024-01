Giornalista professionista e addetto stampa, Milvia Averna, laureata in Scienze politiche e relazioni internazionali all'università di Siena, è cresciuta nelle stanze della politica e della comunicazione istituzionale. Nel 2014 ha fondato Glitter Sicilia, rivista online di costume, società e mondanità. Nella lunga collaborazione con il Giornale di Sicilia, che origina dal 2007, ha curato la rubrica Tempo Libero Moda dell’edizione cartacea, dal 2012, vantando di aver dato spazio e in alcuni casi scoperto, talenti del Made in Sicily. Nel 2016 ha accettato una nuova sfida professionale, la conduzione del TG di Hercole News24, successivamente diventato Nds Notiziario di Sicilia, che ha lasciato nel 2018 per abbracciare il mondo della radio e dell’intrattenimento radiovisivo con la conduzione di Glitter People, insieme alla speaker e influencer Sara Priolo. Come addetto stampa cura la comunicazione di aziende, pubbliche e private e di personaggi e talenti.