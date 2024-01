Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

#FATTIESTRAFATTI: UN ULTIMO VIAGGIO ANCORA, LE ASPETTATIVE DELLA VITA NEL ROMANZO DI FLAVIO UCCELLO

Cari lettori, rieccomi con la mia seguitissima rubrica su MOBMAGAZINE #FATTIESTRAFATTI.

Oggi sono in compagnia del bravo scrittore irpino Flavio Uccello e con lui parlerò della sua ultima fatica letteraria “Un ultimo viaggio ancora”.

Dopo la pubblicazione del primo romanzo “Il Rombo della Fenice”, uscito nel 2022 e disponibile su Amazon.it, il giovane Flavio Uccello torna alle stampe con un altro avvincente romanzo dal titolo “Un ultimo viaggio ancora” e questa volta lo fa per i tipi di Marketing d’Autore di Martina Bruno, inaugurando la collana editoriale Il Segno di Tyche, che sarà proprio lui a curare.

Flavio Uccello, motociclista, giornalista, amante dei motori, studente di Ingegneria, videomaker, ama leggere e ha sempre avuto una grande passione per la scrittura e la narrazione. Insegna matematica in un’accademia privata, ha lavorato nel mondo dell’automotive.

Flavio, benvenuto a #fattiestrafatti. La tua nuova fatica letteraria è “Un ultimo viaggio ancora”, un action book appassionante, ambientato negli anni ’80, che unisce avventura e sentimenti. Come nasce il titolo del romanzo?

Il titolo del romanzo nasce da un continuo senso di avventura e di sprezzo per il pericolo. Chi viaggia in moto lo sa, viaggiare ha i suoi rischi, le sue insidie. Il protagonista arriva a un punto della sua vita in cui deve fare delle scelte, tra la cura della famiglia e le sue avventure. Un dilemma in cui possono ritrovarsi tante persone nella realtà. Quando ciò avviene magari ci si ripete “questa volta è l’ultima, poi metto la testa a posto” e invece non è così, come avviene per Tony, il protagonista del libro.

Il titolo evoca anche la continua voglia di scoprire, di vedere cosa c’è dietro la prossima curva, dietro il prossimo angolo, scoprendo il percorso un pezzetto alla volta.

Sai che a me piace giocare sul titolo della rubrica, quindi non posso che chiederti, ma tu quanto sei #fattoestrafatto di comunicare attraverso la scrittura?

Beh tanto, scrivere è il mio mezzo preferito per comunicare. Anche se nella mia vita ho sperimentato diversi metodi, come i video su YouTube. Ma la scrittura resta il mio modo preferito per esplorare il mondo che ho dentro e fuori di me.

“Un ultimo viaggio ancora” racconta di attese, di promesse fatte, di aspettative, nella vita vera come nelle corse in moto, partecipando alla Parigi- Dakar. Vogliamo raccontare del protagonista Tony, militare esperto, è un Capitano della Marina, con una passione per le gare motociclistiche. Quante difficoltà incontra nell’attraversare il deserto?

Tony è un militare di carriera, ma ha la passione per le motociclette e per le corse su sterrato. La Parigi-Dakar è nota come la gara più dura della storia. Una volta partiva da Parigi e arrivava nella capitale del Senegal, per l’appunto. Oggi questa gara si corre ancora ma in altri luoghi per motivi di sicurezza. Tuttavia, molti avventurieri e motociclisti ripercorrono ancora quei tragitti leggendari.

Non ho mai vissuto in prima persona un’esperienza simile, ma ho raccolto testimonianze, racconti, documentari e altro materiale, per farmi un’idea di cosa significhi. Per trasmettere al lettore la fatica, la gioia, il dolore, l’incredibile esperienza di attraversare il deserto a bordo di una moto.

Cosa rappresenta il mare per Tony? Non a caso tu ora dirigi la collana il segno di Tyche della CE Marketing d’Autore di Martina Bruno. Non tutti sanno però chi è la divinità greca Tyche.

Il mare per Tony è importante, in quanto militare della Marina italiana. È un po’ il suo elemento. Ma è anche il tramite per raggiungere i posti che lui ama, come l’Africa.

Tyche o Tiche è la divinità ellenistica della fortuna. Ma a seconda dei punti di vista può avere valenze diverse, più positive o negative a seconda dei casi. Intitolare la collana a questa divinità credo sia un buon auspicio.

Quanto ti sei dovuto documentare per narrare Paesi e luoghi lontani e che magari non conosci ancora?

Tantissimo, forse è la cosa che mi ha richiesto più tempo in assoluto. Ricercare i dettagli, il contesto storico e altri elementi è fondamentale per costruire una storia credibile, a mio avviso. Spesso trovo elementi interessanti che però non necessariamente inserisco in modo esplicito nei racconti, ma servono per calarmi mentalmente nel contesto che sto trattando.

Paesaggi incredibili, avventure, incontri inaspettati. C’è tantissimo in questa storia e accenni anche alle mafie e ai loro loschi traffici via mare. Insomma, non ti fai mancare niente quando scrivi. Quanto sono importanti i personaggi e le ambientazioni che rendono un romanzo ben strutturato?

Mi affascinano molto i risvolti geo-politici di certe vicende. Compresi i problemi legati alla mafia e la camorra che tormentano le nostre regioni e non solo. Nella storia che ho trattato politica, guerra e affari di mafia si intrecciano. Come nella realtà, tutto è interconnesso, non si può lasciare nulla al caso. Quindi, torniamo al concetto di prima, la coerenza del contesto.

Mi piace immaginare dei mondi verosimili in cui il lettore può muoversi liberamente andando oltre le parole scritte sulle pagine del libro.

Vogliamo dire qualcosa sui personaggi femminili del romanzo?

In questo particolare romanzo, a differenza di altre storie che ho scritto e che sto scrivendo, possono apparire in secondo piano. In realtà, hanno un ruolo fondamentale, anche se non appariscente. Come del resto, spesso è accaduto nella storia. Grandi personalità femminili che dietro le quinte fanno molto più di quanto non si veda all’esterno. Pensiamo a Giovanna, la moglie di Tony. Lei, appunto, non è solo la moglie del protagonista, ma una donna indipendente e forte, dotata di grande coraggio, come scoprirete nella trama. Lei deve fare i conti con un marito spesso assente, per via delle sue missioni e avventure. Fare da madre, lavorare e difendere la propria famiglia da persone pericolose non è una cosa da poco.

Ma ci sono anche altri personaggi femminili interessanti nel romanzo. In questo particolare contesto storico, gli anni Ottanta, ho cercato di dare un taglio realistico, nel bene e nel male, del rapporto tra uomo e donna in quegli anni.

Ovviamente, in storie successive ho già in progetto dei personaggi femminili decisamente interessanti e con ruoli da protagonisti, ma questa è un’altra storia.

L’ambientazione degli anni ’80 è molto precisa. Come mai questa scelta?

La scelta non è casuale. Nonostante sia una storia a sé, è collegata al Rombo della Fenice, il mio primo romanzo. Infatti, l’antagonista è lo stesso, Gianfranco Speranza, ma qui è più giovane e rampante. Quindi, possiamo parlare di una sorta di prequel. Inoltre, è un periodo storico che trovo interessante perché è immediatamente precedente alla mia nascita. Non ho vissuti direttamente quegli anni, ma hanno avuto un impatto sugli anni in cui ho vissuto.

Oltre a questo, è un periodo in cui sono accaduti fatti storici calzanti per il mio racconto, come le leggendarie edizioni della Parigi-Dakar, considerate le più pure e belle dagli appassionati. Poi, fatti di mafia ben noti e situazioni di tensione in Medio Oriente che hanno avuto, purtroppo, ripercussioni sulla nostra storia odierna.

Il viaggio, l’avventura, le scelte di vita, questi gli ingredienti con cui hai condito “Un ultimo viaggio ancora”. Quanto hanno sopportato i protagonisti di questa storia?

I protagonisti sono uomini e donne del loro tempo, con i problemi quotidiani di tutti noi. Non sono supereroi o persone fuori dal comune, ma normalissimi essere umani con i loro pregi e difetti. Perciò, quello che affrontano non è altro che quello che affrontiamo noi tutti i giorni. La differenza, però, è nel modo di raccontare le vicende delle persone, in un romanzo come in un film. Per citare il grande Alfred Hitchcock: “Un film è la vita a cui sono stati tagliate le parti noiose”.

Penso che lo stesso valga per un romanzo, un fumetto o un video su YouTube.

In conclusione, vogliamo accennare ai tuoi progetti futuri e cosa ti aspetti da questo romanzo?

Ho preteso un’evoluzione nella mia scrittura, spero che a questo equivalga uno sviluppo del mio percorso di scrittore. Perciò, ringrazio Rossoquadro e Marketing d’Autore per aver creduto in me. Di progetti ne ho tanti, ma devo restare con i piedi per terra e concentrato sui piccoli step, passo dopo passo. Per adesso mi focalizzerò sulla promozione di questo romanzo e sulla crescita della nuova collana editoriale. Ma intanto, continuo a scrivere, questo è certo.

Flavio, grazie per essere stato ospite di #fattiestrafatti.

Ringrazio te per la tua gentilezza e professionalità.

DANIELA MEROLA