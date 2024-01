Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Nel saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico” Andrea Giostra insieme ad altri 19 autori, esamina il preoccupante fenomeno del Femminicidio, in crescita preoccupante, con una reale, attenta e profonda l’analisi che, partendo dall’elemento oggettivo, ci porta attraverso riflessioni e correlazioni a una genesi che non è solo caratteriale, ma si rivela patologica.

Leggendo, mi sono tornati alla mente fattori e sfumature notate in passato in soggetti conosciuti per caso, che presentavano alcune delle criticità esposte nel Saggio, avvalorando la tesi che il “narcisismo patologico” può presentarsi sotto approcci diversi a cui, spesso, non viene data l’importanza che meritano.

Il saggio analizza tutte le varie manifestazioni esterne del narcisismo patologico, che poi è una delle cause principali a cui ricondurre il dilagare della violenza sulle donne, dei cosiddetti “femminicidi”.

Il Fenomeno mette in luce la crisi dell’uomo maschio-dominante che perde la sua supremazia psicologica e sviluppa aggressività fino ad arrivare a eliminare chi si sottrae, o cerca di liberarsi dal giogo.

Retaggio di una cultura arcaica e di anni di prevaricazioni subite dalle donne, in silenzio e senza poter avere riscatto, la cultura maschilista e la presunta superiorità si è ormai sgretolata e ne sono venuti a mancare i capisaldi, i dogmi.

Il maschio-dominante non accetta alcuna devianza dalle sue regole, dal suo possesso e, qualunque negazione di questo suo presunto personale “status” gli genera frustrazione.

Pensiamo alle donne islamiche che vestono il velo e sono ben liete di farlo perché totalmente sottomesse e condizionate da falsa cultura religiosa esasperata dalla società maschilista. Il Corano non parla di velo, velo integrale ecc., ma indica solo “la donna deve e essere vestita decorosamente” cosa del tutto diversa e non coniugabile con le vesti proposte dagli integralisti.

E che dire dell’ultima disposizione in Iran che prevede la chiusura di centri estetici e parrucchieri, per privare la donna di qualunque velleità di bellezza e cura della propria persona, relegandola al ruolo di femmina fattrice.

Sono tutti fenomeni, sia di origine dispotica e socio culturale, sia di carattere individuale che riconducono alla affermazione della supremazia e presunta superiorità del maschio-dominante. Il maschio, essere superiore, non compagno della donna nella vita, ma padrone della sua vita.

Nel nostro mondo occidentale, ovviamente non esistono queste eclatanti manifestazioni, ma il fenomeno è comunque presente e ancor più subdolo perché si nasconde sotto la veste di affettuose attenzioni, di interesse per la persona, di gelosia, di un amore totalizzante.

Ma ormai la donna è riuscita ad affrancarsi dalla supremazia maschile, conosce ed è consapevole delle proprie capacità, è padrona delle proprie scelte, e tutto ciò genera nel maschio-dominante un grande malessere, si sente defraudato del suo potere e lo porta ad agire per ripristinarlo, fino ad arrivare alle estreme conseguenze.

La continua negazione della supremazia, del possesso sull’oggetto-donna che sfugge alla sua sfera di dominio sfocia, in soggetti particolarmente aggressivi o frustrati, nella volontà di eliminare l’elemento destabilizzante e quindi all’omicidio della donna stessa.

Il testo, oltre a farci molto riflettere, è utile a ogni donna, per aiutarla a conoscere quali e quante insidie possono celarsi sotto gesti o atteggiamenti apparentemente innocenti.

Tutto questo è dettagliatamente trattato nel saggio di Andrea Giostra, che da attento professionista, psicologo e criminologo, ha sviscerato il problema da tutte le varie angolazioni e ha dato una analisi minuziosa, completa e complessiva del complesso problema.

Maria Concetta Borgese

