Oggi colgo l’occasione per presentare di nuovo me e il mio progetto di divulgazione dedicato alla cultura, alle varie arti e ai talenti.

La mia esperienza con la condivisione e diffusione di attività artistico-culturali sul web e i social è iniziata nel 2019, quando ho deciso di creare “Il blog di Derea: diario di una coscienza alla scoperta di sé”, su cui scrivere miei pensieri e delle esperienze legate ai miei percorsi di crescita personale e ricerca spirituale.

Infatti, il mio blog ed i canali social associati sono nati inizialmente soprattutto per riversare il mio sentire e come mezzo terapeutico d’espressione personale, dopo una malattia e la perdita di mio padre.

I miei scritti non sono nati da una diretta ricerca letteraria e artistica, non sono una letterata né un’intellettuale. Ho iniziato a condividere le mie esperienze con la speranza che potessero essere d’aiuto anche per altre persone.

Da lì è nato l’obiettivo di parlare dei benefici che vivere i propri talenti può dare a chi sta attraversando un periodo difficile.

Sono convinta che anche chi vive situazioni dolorose non risolvibili definitivamente può trovare i mezzi per garantirsi la miglior qualità di vita possibile, esprimendo creativamente sé stesso.

Io ho trovato la scrittura, che mi ha aiutata a “vomitare” fuori tutto quello che mi causava realmente un dolore fisico alla gola.

Man mano quelli che erano semplici pensieri hanno assunto la forma di versi, riflessioni più strutturate e qualche mini-racconto finché, su incoraggiamento di amici e professionisti del mestiere, ho deciso di superare le insicurezze e di pubblicare i miei testi prima in raccolte in collaborazione con altri autori, poi in monografie autopubblicate che sono state accolte con apprezzamento e confronti costruttivi.

A questi lavori sono seguite diverse collaborazioni. C’è stato anche qualche riconoscimento ufficiale molto significativo per me, come l’essere tra i selezionati finalisti per la sezione poesia singola, in occasione della decima edizione di un Premio a cura di una nota casa editrice di Torino.