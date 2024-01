Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

È aperta la vendita dei biglietti per il concerto di Frida Bollani Magoni di lunedì 29 gennaio alle 20.45

Ultime possibilità per acquistare i biglietti del concerto. Prosegue inoltre la possibilità di acquistare il carnet ai sei concerti 2024 del Turno serale

Frida Bollani Magoni, lunedì 29 gennaio ore 20.45, Politeama Garibaldi

Sarà il primo concerto del 2024 del Turno serale degli Amici della Musica e l’anno si apre all’insegna del jazz e dei nuovi talenti: lunedì 29 gennaio alle 20.45, al Politeama Garibaldi, sarà infatti ospite Frida Bollani Magoni, giovanissima interprete che sta riscuotendo enorme successo nei teatri di tutta Italia e che sarà per la prima volta a Palermo con il suo concerto Piano e voce.

Frida Bollani Magoni, figlia d’arte, nasce in Versilia il 18 settembre 2004. Da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di sette anni sotto la guida di Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille. Si è spesso esibita come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori, la cantante Petra Magoni e il pianista Stefano Bollani, sia in Italia che all’estero. Ha anche esperienza nel mondo del musical avendo partecipato come cantante a The Adventures of Peter Pan e Jesus Christ meets the Orchestra. L’esordio live di Frida si è tenuto al Giardino Scotto di Pisa nel 2020. Diverse le sue apparizioni in TV, fra tutte quella nella trasmissione Via dei Matti numero 0, condotta dal padre e da Valentina Cenni. Ha accompagnato Roberto Bolle in L’Opera Meravigliosa. Roberto Bolle per il Duomo di Milano che l’ha voluta ospite anche per lo show Danza con me di Roberto Bolle andato in onda in prima serata su Rai1.

Si è esibita al Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni del 2 giugno 2021 eseguendo in musica e voce una versione commovente del capolavoro di Lucio Dalla “Caruso” e omaggiato Franco Battiato con una bellissima interpretazione del brano “La Cura”. Questi due brani fanno parte anche del programma che sarà eseguito per il pubblico degli Amici della Musica che potranno ascoltare anche le interpretazioni di canzoni come “Nothing Compares to You” di Senéad O’Connor, “Toxic” di Cathy Dannis (resa poi celebre da Britney Spears), “In My Room” di Brian Wilson che divenne un successo mondiale grazie ai Beach Boys e ancora un capolavoro di Lucio Dalla come “Fortuna”. Non mancheranno anche improvvisazioni e brani della stessa Bollani Magoni.

In questi giorni sono anche in vendita i Carnet 2024 che danno la possibilità di acquistare in un’unica soluzione i 6 biglietti dei concerti del Turno serale: per gli Under 40 il prezzo è di soli 20€ per tutti i settori, mentre per un posto in platea, nei plachi o in balconata costa 75€ (intero) o 55€ (ridotto). Per un carnet in anfiteatro il costo è di 45€.

I biglietti dal costo di 10€ per la gradinata fino a 20€ per la poltrona, sono in vendita sia online sul sito www.amicidellamusicapalermo.it che nei tre punti vendita convenzionati: Box Office del Mondadori Point di via Mariano Stabile 233 (tel. 091 335566), lo Spazio Cultura Libreria Macaione di via Marchese di Villabianca 102 (tel. 0916257426) e Mondadori Bookstore di via Roma 270 (tel. 091361064). Per tutte le informazioni sulle riduzioni e i dettagli dei concerti e dei Carnet 2024 è possibile visitare il sito www.amicidellamusicapalermo.it

Box Office

Mondadori Point, via Mariano Stabile 233 (tel. 091 335566)

Spazio Cultura Libreria Macaione, via Marchese di Villabianca 102 (tel. 0916257426)

Mondadori Bookstore, via Roma 270 (tel. 091361064)

Info

www.amicidellamusicapalermo.it