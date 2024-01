By

Le anime si riconoscono, si cercano, si rincorrono, sono legate da un filo rosso invisibile, indissolubile… vivono dentro di noi.

Secondo la teoria della reincarnazione le nostre anime tornano sulla terra più volte scegliendo, di volta in volta, nuovi involucri in cui vivere. Lo scopo è lo sviluppo spirituale.

Veniamo a questo mondo con un progetto dell’anima, da perseguire, ma che dimentichiamo ben presto al momento della nuova reincarnazione. Esiste, infatti, la legge dell’oblio che annulla, al momento della nuova reincarnazione, tutto ciò che si è stati, proprio per non essere inibiti dal ricordo di esperienze negative vissute in epoche precedenti.

Ci parli del tuo libro? Come nasce, qual è l’ispirazione che l’ha generato, quale il messaggio che vuoi che arrivi al lettore, quale le storie che ci racconti senza ovviamente fare spoiler?

“Anime”, edito da Officine Culturali Romane.

Amante delle filosofie orientali, secondo le quali l’anima dopo la morte si reincarna in altri organismi umani, animali o vegetali o minerali fino alla definitiva liberazione della materia, dunque anche i nostri amici a quattro zampe hanno un Karma, ho cercato di dare una mia visione del viaggio dell’eroe su questa terra.

E come sostiene il mio editore, Andrea Lepone, l’anima è da sempre il tratto distintivo dell’umanità, il concetto che ha affascinato migliaia di artisti, pensatori, scienziati. Quel che si cela dietro l’estetico involucro dell’individuo, oltre il suo corpo, quel filamento di connessioni che si correlano al sentimento e al dubbio, gli argomenti relativi a tale corrente filosofica sono sterminati.

I miei versi, che si diramano in un labirinto fatto di immagini, ricordi, contemplazioni lente, meditative, risvegliano gli animi assopiti di quei lettori che nell’oltre, nel sogno, nel mondo onirico che accarezza e culla ciascun uomo, hanno smesso di credere molto tempo fa, restituendo un bagliore di speranza e una manciata di briciole di amore poetico.

In ogni viaggio dell’eroe è il libero arbitrio a farla da padrone. Comunque vada, protagonisti del proprio destino e mai arrendevoli vittime.

Dunque dalle tenebre più profonde, s’intravede sempre uno spiraglio di luce.

La mia poesia è uno spaccato di vita, racchiuso in uno scrigno di emozioni, sensazioni, vibrazioni da condividere con I lettori tutti.

La vita, questa travolgente energia che attraversa ere e galassie, con tutte le sue prove, è la mia musa ispiratrice.

Dunque chiunque potrà rispecchiarsi in ogni mia ode.

Chi sono i destinatari che hai immaginato mentre lo scrivevi?

Ho pensato a tutti coloro che sono alla ricerca della propria identità spirituale. A chi cerca una spiegazione ad alcuni fenomeni che vanno al di là della comprensione umana o un rimedio che attutisca alcune ferite profonde. Ma soprattutto un metodo per capire l’animo umano, una ragione per amarci di più, di perdonarci di più, per stare bene. Solo ritrovando noi stessi… possiamo amare gli altri e creare un mondo migliore da lasciare ai nostri posteri.

Una domanda difficile: perché i nostri lettori dovrebbero comprare “Anime”? Prova a incuriosirli perché vadano in libreria o nei portali online per acquistarlo.

Il mio libro, “Anime”, è un prontuario emozionale, in cui in ogni poesia si rispecchia una prova della vita e, a volte, senza voler sembrare presuntuosa, si può anche trovare un consiglio o una parola di conforto o di gioia.

Come recita un vecchio adagio svedese: “Un dolore condiviso è un dolore dimezzato, una gioia condivisa è una gioia raddoppiata”.

C’è qualcuno che vuoi ringraziare che ti ha aiutato a realizzare la tua ultima opera letteraria? Se sì, chi sono queste persone e perché le ringrazi pubblicamente?

Nulla succede per caso, gli incontri sono stati già previsti, prova ne è l’intreccio di stili artistici diversi che hanno reso unico il mio libro.

Grazie a Francesca Sirianni, pittrice che con le sue tavole ha dato corposità ai tumulti della mia anima; a Klaus Costa, Rettore degli Uffizi D’Arme, che con i suoi tratti araldici ha stilizzato le mie parole; al Dr. Marco Gusmini che nelle sue foto ha cesellato le cangianti espressioni del mio viso; a Roberto Carlotto, musicista, che ha saputo interpretare le vibrazioni del mio essere traducendole in forme e colori che mi rappresentano a pieno, dando vita alla copertina del mio libro “Anime”, edito da Officine Culturali Romane; infine al mio editore Andrea Lepone che ha creduto nella mia opera poetica certamente insolita.

BREVE BIO DELL’AUTORE:

Anna Maria Esposito nasce a Lucerna, Svizzera, professionista caleidoscopica e multiforme, ha al suo attivo ben più di una abilità.

Giornalista, conduttrice radiofonica e televisiva, erborista ed amante delle scienze esoteriche, trasferisce la sua conoscenza nella vita, trasmutando i sogni quotidiani in magiche realtà. Scrive poesie sin da bambina. Recentemente si è avvicinata ad un nuovo genere per trasmettere le sue energie magnetiche ed “Amazzone” è proprio l’audio libro di poesie che detiene tutta la sua luce interiore. Una raccolta musicata dal notissimo artista, Roberto Carlotto già Dik Dik alias Hunka Munka. Attualmente sentite la sua intensa vibrazione vocale sulle inebrianti onde di Radio CRT, nel programma da lei ideato e condotto che prende il nome di “Blaterando”.

Anna Maria Esposito è annoverata: nell’Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei 2021 Aletti Editore,

La “Panchina dei versi”, II edizione, Aletti Editore,

Il Federiciano Amaranto 2022, Aletti Editore.

Si è dedicata poi anche alla narrativa nel libro saggio “Da un’avversità nasce un’opportunità”, Biblios Edizioni.

Autrice di una raccolta di poesie, “Enigma”, un viaggio a ritroso nelle emozioni di vite precedenti, che riemergono nel presente, coprodotta con la Casa Editrice Internazionale El Doctor Sax.

“Anime” è il suo ultimo lavoro, edito da Officine Culturali Romane.

