Il Modica Gospel Choir: a Marina di Ragusa, tre standing ovation

Tre standing ovation la dicono tutta su quante emozioni abbia regalato ieri sera il Modica Gospel Choir nel concerto tenuto nella Chiesa Maria SS. di Portosalvo a Marina di Ragusa, organizzato dal Comune con la collaborazione del Comitato Pro Loco Mazzarelli. Chiesa sold out con pubblico costretto anche all’esterno. Un concerto pieno di feeling che ha registrato forti emozioni tra i presenti, alcuni, addirittura, in lacrime. Il Modica Gospel Choir, diretto dal maestro Giorgio Rizza, solista Aurelio Pitino, è stato intenso, come lo stesso pubblico ha voluto sottolineare alla fine dell’esibizione. Il repertorio è stato alternato tra i classici del gospel e brani natalizi, con la chicca “Born on Christmas day”, cantata dalla piccola Lulya Rizza. Stasera la corale si esibirà, alle 19, nel “Concerto di Natale in Cattedrale”, presso la Basilica Cattedrale di Noto, alla presenza del vescovo, Mons. Salvatore Rumeo.