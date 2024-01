Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

È così ben delineata da Andrea Giostra la figura del narcisista patologico nel saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico” scritto con altri 19 autori, che fa paura, toglie il respiro.

Sgomenta la preziosa descrizione di una figura ormai presente nel nostro vivere, oggi!

Un’analisi attenta e minuziosa: potesse bastare!

Con dolore condivido l’utilizzo delle parole: aguzzino, anaffettivo, vittime riferite a una persona!

Un Dracula che non addenta subito, ma morde; non spaventa, adesca: un demonio con le vesti di principe azzurro, lo definirei!

Difficile riconoscerlo, visto che non si mostra subito, prende tempo.

Un insetto che cambia muta; diventa irriconoscibile!

Problematica la difesa.

L’attento Andrea Giostra, psicologo clinico e criminologo, nei suoi continui approfondimenti offre il suo prezioso contributo: sono incontri, interviste. Saggi.

Grande è la difficoltà a risolvere un così grande è grave problema: proteggere donne vittime.

Vittime di maltrattamenti, di abusi che sconfinano in violenze inaudite.

Un problema antico. Un tempo silente, circoscritto, oggi difficile da gestire.

Già cinquanta anni fa mia madre dispensava consigli a riguardo: Gli uomini fanno cadere gli angeli dal cielo!

Mi domando se questo saggio del quale scrivo in queste poche righe, “Femminicidio e Narcisismo Patologico”, frutto di studi, di esperienza, possa servire veramente alle donne che subiscono quello che vediamo in TV e nei telegiornali, o leggiamo sui social e nei magazine!

È però importante continuare a seminare come fa diversi anni Andrea Giostra con le sue rubriche culturali, con i suoi articoli di approfondimento, con i suoi saggi e con i suoi libri, sicuramente ci saranno semi che germoglieranno e daranno i frutti attesi.

È solo una speranza!

Le giovanissime donne, in particolare, aspettano l’amore, vogliono mostrare la bellezza del corpo!

Non temono l’incontro amoroso con il narcisista patologico. E allora sarebbe utile e bene che queste giovani donne leggessero questo saggio, che, è bene precisarlo, si legge gratuitamente online (vedi link a seguire), e imparassero a riconoscere i segni del pericolo, di un pericolo che può far diventare la speranza di un amore fiabesco in un vero inferno dal quale non potere più uscire se non da donne morte nell’anima e, qualche volta anche nella vita.

Maria Addamiano

Chi è Maria Addamiano?

Scrittrice e poeta pugliese.

https://www.facebook.com/maria.addamlano

LINK DELLA CARTELLA GOOGLE DRIVE “Femminicidio e Narcisismo Patologico”, DALLA QUALE SCARICARE GRATUITAMENTE IL PDF DEL SAGGIO CON CODICE ISBN REGISTRATO:

https://drive.google.com/drive/folders/198XV2HVPsgJjklPANR1TJMQmgn-7FKmk?usp=sharing

LINK DI GOOGLE BLOGSPOT DAL QUALE LEGGERE GRATUITAMENTE IN DIGITALE IL SAGGIO:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2023/12/FemminicidioeNarcisismoPatologico.html

Il libro:

Andrea Giostra e AA. VV., Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose, Independently published, dicembre 2023

Formato cartaceo:

https://amzn.eu/d/hukRtej

Formato Kindle:

https://amzn.eu/d/15qhYcr

A Radio IN 102 “GLITTER PEOPLE“ si parla del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose”

da Facebook Watch

https://fb.watch/pf0KtoE_0z/

da YouTube

https://youtu.be/l2aBPv1rZho