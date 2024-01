Elisa Rubini Alias Ely Gocce di Rugiada ha attraversato un percorso che ha iniziato con la laurea in giurisprudenza e la pratica come patrocinante legale. Tuttavia, la sua vera passione ha portato a una transizione verso il mondo della scrittura. Il suo ingresso in questo campo è stato guidato da una specializzazione che comprende un master e vari corsi focalizzati sul Project Management nel settore editoriale La sua esperienza nel settore è stata amplificata dalla profondità delle recensioni e dalla conoscenza del marketing, che l'hanno resa blogger per diverse case editrici, sia grandi che piccole, per diversi anni. La sua abilità nel fornire una prospettiva critica e informativa ha attirato l'attenzione anche di piattaforme online di rilievo, come "Terzo Pianeta. Info", e attualmente collabora come autrice con Alessandria Today