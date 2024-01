Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Al termine di una battuta di caccia in un bosco sconosciuto, Bruno (interpretato

da Davide Lo Coco) perde l’orientamento smarrendo inspiegabilmente la via

del ritorno.

Tuttavia, al calar della notte, l’inquietante canto di una donna attira la sua

attenzione conducendolo nei pressi di una casa nascosta tra gli alberi.

Il film, scritto e diretto da Mattia Riccio e prodotto da Vinians Production,

sceglie di percorrere la strada dell’Ecovengeance, disegnando una natura

“matrigna” che si vendica contro chi non ne rispetti l’essenza .

Il racconto visivo del regista pone in contrapposizione il respiro salvifico degli

esterni con le claustrofobiche soffocanti inquadrature degli interni e non

suggerisce se l’uomo avrà una via di scampo.

La Vinians Production continua quindi a scegliere progetti che abbiano un

humus pedagogico o di denuncia declinato attraverso generi diversissimi. Il

genere horror in questo momento storico intercetta un robusto interesse

soprattutto tra i più giovani quindi puntare sull’eco-vengeance che racconti una

natura che si ribella alla prevaricazione dell’uomo, può essere letto come un

progetto educativo. Il percorso di valorizzazione di territori rurali e boschivi, è

un’altra delle scelte produttive perseguite con determinazione per celebrare la

straordinarietà di alcuni angoli d’Italia che spesso restano fuori dai radar del

mondo cinematografico pur vantando set naturali di fortissimo impatto. Anche

la scelta di sostenere e accompagnare il debutto di giovani artisti di talento è

un’altra cifra di definizione della produzione: il giovane regista Mattia Riccio,

già evidenzia i prodromi di un brillante percorso maturato in un lungo e

profondo lavoro di studio e preparazione e che con questo film sarà

definitivamente affidato al parere del pubblico. Le riprese si sono concluse la

scorsa estate, mentre l’uscita, non ancora annunciata, avverrà nel corso del

2024.