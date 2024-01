“La passione per i viaggi con Luca Gentili” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Parliamo di un imprenditore appassionato di viaggi in moto in giro per il mondo. Lui è Luca Gentili che è l’amministratore delegato di una società informatica che opera nel campo dell’architettura, del disegno urbano, della pianificazione territoriale dei sistemi informativi territoriali. Ha progettato o contribuito a progettare, gli strumenti urbanistici generali per moltissime amministrazioni, tra cui Pesaro, Prato, Siena, Arezzo, Grosseto, Lucca e ha avuto esperienze di lavoro all’estero tra cui il progetto per l’Unesco di recupero dell’area di Betlemme, in Palestina. Vorrei porre l’attenzione su quello che è la sua passione e quindi sui viaggi in moto in giro per il mondo. Grazie alla moto è possibile viaggiare, mettendo in atto un modo di incontro diretto con la gente dei luoghi e così la sua avventura di viaggio diventa più interessante per comprendere come gli abitanti vivano e come si relazionano. I suoi viaggi sono sempre molto documentati con filmati con una telecamera e tante foto e tanti appunti di viaggio. Luca ha viaggiato moltissimo visitando la Mongolia, il Cile, Bolivia, Stati Uniti e Canada, Marocco, Grecia e Albania, Vietnam e Cambogia, Islanda… producendo, ad ogni suo rientro in Italia, dei libri narranti le sue personali esperienze, sensazioni, gli incontri fatti, i colori e le atmosfere percepite. Luca ha allestito un blog dove è possibile curiosare e conoscere tutte le varie esperienze dei suoi viaggi. Possiamo ammirare tante foto ed i film ed anche la parte dedicata ai tanti libri che ha scritto ed incuriosirci per le tante esperienze che ha vissuto in questi viaggi a tu per tu con le tante popolazioni dei luoghi che ha visitato. Luca racchiude in un binomio la passione e la solidarietà e lo chiama “CUORE” così di recente ha pensato di vendere i suoi tanti libri, che parlano dei suoi viaggi ed il ricavato sarà devoluto alle associazioni di volontariato del territorio. Questa intenzione lega un’attività di conoscenza del mondo con l’attività di conoscenza della quotidianità delle persone che vivono nella sua stessa città. Essere lontani nel mondo da scoprire e vicini nella realtà dove viviamo.

Questo è il link del Blog:

https://gentiliblog.it/?fbclid=IwAR36Z2UIVDbr3MDEnpJTy5w0_FdSiJTbohzgedBYhsM2sXh_a5FIF8snqxo