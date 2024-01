LORIANA LANA E NANDO DI STEFANO UNA MISSION IMPOSSIBLE

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Due personaggi della scena discografica compiono un’impresa a dir poco titanica.

Le loro collaborazioni come autori, compositori, musicisti e arrangiatori, abbracciano alcuni tra i più grandi interpreti della musica italiana quali: Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori, Nada, Patty Pravo, Renato Zero, Max Pezzali, Zucchero, Luis Bacalov, Ennio Morricone, Mina, Amii Stewart, Orietta Berti, Iva Zanicchi, Sara Jessica Parker, Shel Shapiro, per non parlare di 30 film di successo da loro musicati. Ma i due artisti, vengono soprattutto riconosciuti dal pubblico per il successo ottenuto nel mondo dei cartoni animati giapponesi, avendo scritto e suonato quegli anime che hanno segnato la storia di una generazione ancora oggi all’attivo. Dopo venti anni di ristampe dei loro successi quali Vultus V, Pat la ragazza del baseball, Mazinger, Sampei etc… si mettono al lavoro creando esattamente un genere, il genere anime, scoprendo dei cult che non hanno mai avuto la versione italiana e sfornando un disco intitolato BLACK BLOOD. Per l’occasione, scelgono un duo blasonato nel mondo dei cartoni, LE COCCINELLE BLU che interpretano egregiamente i loro brani. Il disco in studio, viene rigorosamente registrato con musicisti alla vecchia maniera, con suoni e atmosfere che ricordano i Pink Floyd e i Genesis, con sapori rock molto vicini ai Guns’n Roses, Aerosmith e Rolling Stones e i cori strutturati con le armonie usate dai Beatles. Insomma, un tuffo nella musica suonata senza filtri virtuali. LANA e DI STEFANO hanno riaperto tutto il mercato discografico anime. L’album ha letteralmente incantato i fan sparsi in tutta Italia. Molto seguiti sui social, con decine di migliaia di fan e Fan Club, LORIANA e NANDO hanno dimostrato che in questo caso, la discografia non è in crisi, poiché il disco, disponibile sulle piattaforme digitali, con migliaia di download in pochi giorni, è anche ordinato dai collezionisti (all’interno libretto con foto e testi delle canzoni) e in copertina gli autografi degli autori e delle interpreti.

PRODUZIONE: MARIELLA RESTUCCIA – MUSITALIA SRL

PER INFO:

https://www.lorianalana.it/