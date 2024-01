Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Venerdì 12 gennaio 2024 alle ore 18:00 presso Arte Borgo Gallery si inaugura “Moments”, la nuova tripersonale a cura di Anna Isopo con la collaborazione della storica dell’arte Martina Scavone.

MOMENTS è il titolo appositamente scelto per la nuova mostra presentata presso Arte Borgo Gallery dal 12 gennaio al 1 febbraio 2024. A cura di Anna Isopo con la collaborazione della storica dell’arte Martina Scavone, la mostra intende sottolineare i momenti di silenzio e contemplazione da cui derivano i diversi linguaggi che rendono protagonisti Luigi Cannone, Emma Carter e Maria Emilov, i tre artisti in esposizione.

Leccese, classe 1955, Luigi Cannone è un artista colto e raffinato. Ama trattare varie tematiche, che spaziano dalla natura, con un’attenzione particolare ai fiori, alle creature marine figlie di un mondo onirico-fiabesco da cui l’artista è evidentemente coinvolto e attratto. Cannone si serve dunque dei miti classici e dei soggetti floreali per attualizzare messaggi simbolici e trasmettere la fragilità, la bellezza e l’eleganza della natura.

Emma Carter è un’artista visiva di nazionalità irlandese. La sua ricerca, che si colloca nell’ambito dell’espressionismo astratto, si fonda sullo studio della linea come traccia sulla tela. L’artista punta a manipolare questa stessa linea sino a dar vita a segni nuovi ed originali. I pennelli di diverse dimensioni e le varie tecniche con cui applica il colore contribuiscono a creare un’illusione che spinge l’osservatore ad ammirare l’opera da una distanza ravvicinata per coglierne tutti i dettagli.

Maria Emilov è autrice di opere dedicate alla riflessione e all’osservazione. Solitamente inizia con un accenno all’ambiente circostante per poi attingere ai ricordi grazie ad un riferimento inaspettato. Infatti, un dettaglio o un volto che si alza dall’orizzonte sono capaci di attirare la sua attenzione: per non lasciarseli sfuggire l’artista scatta una foto oppure realizza un disegno in cui è forte il riferimento alla realtà, seppur colta nella sua ambiguità e incompletezza.

Moments

A cura di Anna Isopo

Presentazione a cura di Martina Scavone

Arte Borgo Gallery – Borgo Vittorio, 25 – Roma

Dal 12 gennaio 2024 al 1 febbraio 2024

Inaugurazione: venerdì 12 gennaio, ore 18:00

Ingresso libero

Orari: dal martedì al sabato 11 – 19 | lunedì e festivi chiuso

Info: www.arteborgo.it | info@arteborgo.it | 345.22.28.110

MOMENTS

curated by Anna Isopo

Presentation by the art historian Martina Scavone

Friday 12 January 2024 at 6:00 pm Arte Borgo Gallery inaugurates “Moments”, the new three artists exhibition curated by Anna Isopo with the collaboration of the art historian Martina Scavone.

MOMENTS is the title specifically chosen for the new exhibition presented at the Arte Borgo Gallery from 12 January to 1 February 2024. Curated by Anna Isopo with the collaboration of the art historian Martina Scavone, the exhibition intends to underline the moments of silence and contemplation from which the different languages of Luigi Cannone, Emma Carter and Maria Emilov derive.

Born in Lecce in 1955, Luigi Cannone is a cultured and refined artist. He loves to deal with various themes, ranging from nature, with particular attention to flowers, to marine creatures from a dreamlike-fairytale world from which the artist is evidently involved and attracted. In essence, he uses classical myths and floral subjects to actualize symbolic messages and convey the fragility, beauty and elegance of nature.

Emma Carter is an Irish Visual Artist who explores line as a mark on canvas. Her style is abstract expressionism. The artist’s aim is to manipulate this line and form new marks in her work. Different size brushes and angles at which she applies the paint helps her to achieve an illusion in her work that would almost invite you to look closer to make sense of where each mark and line connects.

Maria Emilov’s artworks are about observation, reflection, and a new apprehension of the seen. It usually starts with a mention of the surroundings, back to the memory lane with something that she has noticed somehow and has the hunch that it will happen again. Then a face raised from the horizon, a detail grabs her attention, and she takes a photo or draws a piece with a powerful pointing feeling of ambiguous reality, already encountered and not yet wholly apprehended.

Moments

Curated by Anna Isopo

Presentation by Martina Scavone

Arte Borgo Gallery – Borgo Vittorio, 25 – Rome

From January 12, 2024 to February 1, 2024

Opening: Friday 12 January 2024 at 6:00 pm

Free admission

Opening hours: from Tuesday to Saturday 11 – 19 | closed on Mondays and public holidays

Info: www.arteborgo.it | info@arteborgo.it | 345.22.28.110