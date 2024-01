Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

A MoB Magazine abbiamo il piacere di incontrare l’autore emergente Nathan J. Walker che ha pubblicato con LifeBooks.

Ci parli di lei autore

Ho scelto di adottare un nome d’arte e questa decisione penso che la si può vedere un po’ come un’arma a doppio taglio: da un lato, consente al lettore di immaginare liberamente chi si cela dietro le pagine, dall’altro permette al mondo creato di prendere vita senza che le mie vicende biografiche lo condizioni eccessivamente. Il mondo che ho forgiato ha la possibilità di parlare da sé, senza il filtro o l’interferenza della mia storia. Nel condividere questo, mi riconosco come una persona comune, forse passata inosservata per strada e questa normalità diviene il canale attraverso cui il Continente si offre completamente, permettendo di abbracciare appieno le molteplici vite dei personaggi, libere da influenze esterne.

Qual è il suo rapporto con la scrittura

Tra me e la scrittura vige una sorta di “intesa silenziosa”, ma non per niente tranquilla.

Crescere in una famiglia in cui la cultura è un valore fondamentale ha certamente avvicinato la scrittura alla mia vita, ma ho voluto rompere il silenzio che talvolta può circondare questa passione. Ho deciso di immergermi nella scrittura con una determinazione travolgente affrontandola come un avversario da sfidare. A volte è stato un confronto intenso, quasi fisico, dove ho lottato contro le parole e le idee come se fossero un nemico da sconfiggere. Ma alla fine, nonostante le battaglie e le difficoltà, emergo quasi sempre vittorioso. Dunque, la scrittura per me è un campo di battaglia in cui affrontare e superare sfide

costanti. È un processo che può essere arduo e impegnativo, ma che allo stesso tempo mi

permette di crescere, di esplorare nuovi orizzonti e di esprimere la complessità delle mie

idee in modo autentico, appagandomi moltissimo.

Quando ha scritto il libro aveva già tutta la storia in mente o l’ha elaborata strada

facendo?

Non nascondo il fatto che all’inizio, è stato un vero e proprio impegno delineare un elenco dettagliato degli eventi e dei momenti cruciali che dovevano svilupparsi nel primo volume.

Ho, infatti, il vizio, almeno nella fase iniziale della stesura, di lasciar fluire liberamente tutti

i pensieri e le idee che affiorano mentre mi immergo in un particolare capitolo.

Successivamente, procedo a selezionare attentamente le parti che meglio si adattano a ciò

che voglio comunicare, scartando quelle che non mi soddisfano completamente.

Quindi sì, inizialmente elaboro la storia strada facendo, lasciando che l’ispirazione guidi il

flusso di pensieri. Tuttavia, durante questo processo creativo, tengo sempre salda nella

mente la trama generale e i punti chiave della storia che ho pianificato. È una sorta di

bilanciamento tra il lasciarsi trasportare dall’ispirazione del momento e la costante

consapevolezza della direzione che desidero dare alla storia nel suo insieme.

I suoi scrittori o scrittrici preferite?

Bella domanda: ci sono così tantissimi autori che hanno lasciato un’impronta indelebile

sulla scena letteraria e culturale. Tuttavia, c’è un primo amore che rimane inciso nel mio

cuore: J.R.R. Tolkien, il maestro dell’immaginazione. Quando ho iniziato a scrivere, ho avuto quasi timore di farlo, sentendomi intimidito dalle aspettative che Tolkien non aveva mai posto su di me ma che io sentivo come una sorta di eredità da portare avanti come scrittore. Oltre a Tolkien, c’è una miriade di donne incredibilmente intelligenti che mi hanno

affascinato attraverso la loro scrittura: una di questi è Agatha Christie, che con i suoi

romanzi gialli, mi ha tenuto sveglio più di una volta mentre cercavo di risolvere i suoi

enigmi intricati. Guardando invece al presente, una delle autrici contemporanee che adoro è Diana Gabaldon: ho letteralmente divorato i suoi libri e mi sono appassionato anche alla

serie televisiva, che mi ha fatto innamorare dell’idea di come una storia, pur ambientata in

un contesto storico di rilievo, possa trasportare i lettori in epoche lontane, facendoli

sognare e immaginare mondi al di là del tempo presente.

Quanto la lettura è importante per la scrittura e perché?

La scrittura e la lettura sono come dei gemelli che condividono un legame indissolubile:

nascono insieme, crescono fianco a fianco, si allontanano per prendere strade diverse, ma

alla fine trovano sempre la via per ricongiungersi. Sono elementi essenziali della nostra

società, strumenti che permettono a una persona di sfuggire al velo dell’incognito, aprendo

le porte verso mondi inimmaginabili.

Dunque, la lettura è un faro luminoso che guida la scrittura. È, infatti, attraverso la lettura

che si attinge alla vastità delle esperienze umane, ci si immerge in mondi creati da altre

menti, si apprende lo stile e si comprende la struttura delle storie. È come un viaggio attraverso le menti degli altri, un’esperienza che arricchisce la propria creatività e permette di affinare la propria capacità di espressione. D’altra parte, la scrittura è l’atto di dare forma alle proprie idee, di trasformare le ispirazioni ricavate dalla lettura in qualcosa di nuovo, personale. È un processo di esplorazione e creazione che consente di condividere esperienze, emozioni, e di comunicare con chi legge.

A cosa sta lavorando?

Al momento, mi sto immergendo nelle intricatissime trame di corte che saranno espresse

nel secondo libro della serie. Si sta delineando un panorama non esattamente sereno: è un

ambiente popolato da corvi e cornacchie, in un contesto in cui non spiccano certamente le

rose bianche. Sto lavorando per continuare ad ampliare un mondo dove le dinamiche di potere, gli intrecci politici e le relazioni umane si intrecciano in modo intricato e spesso imprevedibile. È un terreno fertile per esplorare le sfumature più oscure e complesse della natura umana, un luogo in cui l’apparenza e la realtà si intrecciano in modo sottile e a volte inquietante. Dunque, il prossimo libro si immergerà in un mondo che non riflette la purezza ma è un viaggio nelle sfumature più cupe e avvincenti della narrazione, dove i segreti e le sottili alleanze delineano un paesaggio avvincente e pieno di tensioni.