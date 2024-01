“Pare parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

In questi giorni è arrivato nei cinema il film di Leonardo Pieraccioni con la Produzione Levante e con la distribuzione di 01 Distribution. In questo film Leonardo Pieraccioni è sia il regista che l’attore in compagnia di bravissimi attori ed attrici come Nino Frassica, Massimo Ceccherini, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua, senza dimenticare Sergio Forconi. La trama è liberamente ispirata ad una storia vera dove due fratelli fecero credere al padre malato di essere arrivati a Parigi in roulotte, mentre con il loro viaggio, non erano mai usciti dal podere, dove vivevano. Nel film il padre ammalato è interpretato da Nino Frassica. Lui è un vecchio professore, che per un malore non riesce più a vedere e così i tre figli che non lo frequentavano più da anni ed anche tra loro i rapporti erano interrotti, si ritrovano.Sarà la richiesta del padre di andare insieme a loro a Parigi, che li porterà a vivere una rocambolesca storia in un camper preso a noleggio ed il tragitto sarà la pista del maneggio del figlio Arnaldo. Durante questi giorni si realizzeranno situazioni veramente impensabili, come la visione delle finte montagne dove incontreranno dei finti stambecchi e un finto orso, andranno a mangiare in finti ristoranti dove il padre vorrà assaggiare dei piatti tipici, che non ci possono essere e l’incontro con i doganieri che parlano un francese molto particolare. Chiara Francini e Giulia Bevilacqua che intrepretano le due sorelle riveleranno delle verità sia personali che sulla loro famiglia veramente sconvolgenti ed anche Leonardo Pieraccioni,che interpreta il fratello sorprenderà quando verrà, chi è il suo vero padre. Nino Frassica nel suo ruolo di padre spesso non fa comprendere se ha capito o meno il viaggio bugia organizzato dai figli e divertente è il suo incontro con Sergio Forconi nel finto ristorante bolognese, ricordando al professore di quando erano a scuola. Questo viaggio nel maneggio non è ben visto da Massimo Ceccherini e dalla sua mamma perché per loro è un disturbo, perché abitano vicino al maneggio ed anche queste scene sono molto carine e curiose. La comicità è molto delicata e porta a riflettere sulle dinamiche ed i rapporti delle famiglie.Sembra che sia importante accettare le situazioni che si creano per poi trovare le strade per risolverle e consolidare i rapporti tra i familiari, anche se a volte ci sono compromessi da accettare e correggere. In questo viaggio inesistente sia il padre che i figli trovano e mettono insieme dinamiche per ritrovarsi e mettere a nudo verità che sembravano inaccettabili e comunque la famiglia rimane in essere ed ognuno di loro emerge per come è e non per come si vorrebbe che fosse. Questa storia vissuta in un viaggio che non c’è, in una Parigi che non c’è porta la mente dei personaggi ad uscire e vivere in una realtà che c’è. Quindi è un percorso che porta alla scoperta di una realtà che prima non piaceva a quel padre ed a quei figli e poi viene conosciuta e forse accettata. Consiglio la visione di questo film sia per il tema che per la sapiente recitazione dei suoi interpreti.