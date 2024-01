Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Nell’ambito delle attività di Palermo Classica in scena il Concerto della Pace

02 gennaio ore 19:00 – Palchetto della Musica di Piazza Castelnuovo

Nell’ambito delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di iniziative culturali ed eventi per le festività natalizie di fine anno promossa dal Comune di Palermo, l’associazione Accademia Palermo Classica ha organizzato il Concerto della Pace che si terrà il giorno 02 Gennaio alle ore 19,00 presso il Palchetto della Musica di Piazza Castelnuovo. La scelta del luogo nasce anche con lo scopo di valorizzalo e restituirgli la sua originaria destinazione.

Il programma prevede l’esecuzione di musiche di A. Vivaldi, J.S. Bach, G. Faurè, V. Miserachs, A. Cericola. A.C. Adam F.X. Gruber, S. Alfonso, S. Di Blasi, J. Rutter e L. Van Beethoven, con la Palermo Classica Chamber Orchestra, il Coro Polifonico Laudate Dominum di Bagheria diretto dal Maestro Salvatore Di Blasi e i solisti Susanna La Fiura, Anna Anselmo, Honoka Sekiya, Marco Sicilia e Marco Tinnirello.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questo evento.

Kristina Miller, Piano

Bio Kristina Miller

Kristina Miller, pianista russo-tedesca, è nata nel 1986 a Mosca da una famiglia di musicisti. Il suo eccezionale talento le ha dato la prima opportunità di eseguire il Concerto Nr. 23 di W. A. Mozart con orchestra alla tenera età di otto anni.

Sei anni dopo, il Prof. A.E. Rubina la invitò a studiare in una scuola di musica speciale per bambini di talento a San Pietroburgo, in Russia. Avendo già vinto il primo premio al Concorso pianistico internazionale di Berlino (1999) e il secondo premio al Concorso pianistico internazionale di San Pietroburgo (2000), il Ministero della Cultura russo ha celebrato i suoi eccezionali risultati come pianista assegnandole il premio per lo sviluppo artistico. Dall’età di dodici anni, Kristina Miller ha tenuto concerti in Europa, Stati Uniti, Australia e Sud America ed è stata invitata ogni anno ad esibirsi come solista con orchestre come la Recreation Grosses Orchester Graz, la Vienna Chamber Orchestra, l’Orchestra of Americas, Israel Camerata Jerusalem, Lituanian Chamber Orchestra, Orquestra Sinfonica do Teatro Nacional Claudio Santoro, Neue Philharmonie München, Capella State Symphony Orchestra di San Pietroburgo, Rostow Philharmonic Orchestra, Orquestra Sinfonica da USP, Berliner Camerata, Uljanowsk Symphony Orchestra e altri. Ha lavorato con direttori d’orchestra tra cui Ravil Martinov, Carlos Miguel Prieto, Claudio Cohen, Sergey Krylov, Patrick Hahn, Vladislav Chernushenko, Uri Segal, Roberto Tibiricá, Osvaldo Ferreira, Fuad Ibrahimov, Helder Trefzger, Hobart Earle, Andreas Stoehr e altri.

Dopo essersi diplomata alla scuola speciale di musica nel 2004, è diventata studentessa del Conservatorio di Stato di San Pietroburgo. Durante questo periodo Kristina Miller ha avuto l’opportunità di esibirsi in sale da concerto come la Sala Filarmonica, la Sala Capella e la grande Sala del Conservatorio A. Glasunov di San Pietroburgo.

Nel 2006 ha vinto lo Steinway Piano Award della Steinway House di Monaco ed è entrata all’Università di Musica di Monaco per continuare i suoi studi con il noto pianista Prof. Gerhard Oppitz.

Come musicista da camera, Kristina Miller ha collaborato con artisti tra cui Daniel Müller-Schott, Sergey Krylov, David Aaron Carpenter, Jan Volger, Pierre Amoyal, Danjulo Ishizaka e altri.

Oltre ad effettuare varie registrazioni per la Radio Bavarese, nel 2008 è uscito il suo primo CD per l’etichetta Naxos, che Kristina ha registrato con Nicolas Koeckert. Il progetto musicale ha ricevuto ottime recensioni ed è stato più volte trasmesso dalla Radio Bavarese e dalla BBC.

Nel 2012 Kristina Miller ha terminato i suoi studi presso l’Università di Musica di Monaco con il Prof. Gerhard Oppitz, dove ha conseguito il Master in Musica con lode.

Nel 2015 ha conseguito il suo secondo Master presso il Conservatorio dell’Università di Vienna con il Prof. Dr. Johannes Kropfitsch.

Nel 2017-2023 Kristina ha debuttato alla Berliner Philharmonie, Elbphilharmonie Hamburg, Laeiszhalle Hamburg, Sala Sao Paulo, Stefaniensaal Graz, Victoria Hall Geneve, Big Philharmonic Hall Vilnius, Herkulessaal München, Kurhaus Wiesbaden, The Krzysztof Pendereki European Centre of Music e altri.