Il nuovo anno comincia con un importante evento per l’artista Elena Bindi che inaugurerà il 10 gennaio 2024 alle 12.30 una mostra personale nelle sale del nuovo spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi del Palazzo del Pegaso in via de’ Pucci 16, a due passi dal Duomo di Firenze.

L’inaugurazione sarà aperta dal presidente del Consiglio della Regione Toscana, Antonio Mazzeo, e l’opera di Elena Bindi sarà presentata da Ilaria Muscas, pittrice diplomata all’Accademia di Belle Arti.

La mostra, dal titolo “Il colore delle emozioni“, offrirà ai visitatori la possibilità di vedere circa una cinquantina di quadri realizzati da Elena Bindi negli ultimi anni e resterà aperta fino al 20 gennaio con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 10 alle 13.