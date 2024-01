Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il romanzo è uscito nel 2023 pubblicato da GFE Edizioni. Rosario Francese è un avvocato e scrittore e autore di altri tre libri. Ha inoltre collaborato a diverse riviste letterarie. Nel 2021 ha fondato la” Palestra di scrittura creativa e stile” un punto di riferimento per giovani autori italiani. La trama del romanzo è ambientata a Napoli e racconta anche del terremoto, che avvenne il 23 novembre 1980. I protagonisti di questa storia sono due ragazzi amici e precisamente Roberto ed Antonio e le loro vite si intrecciano in momenti diversi e con atteggiamenti completamenti opposti. La madre di Roberto è ammalata ed è accudita dal marito e lui ha una sensibilità straordinaria e cerca sempre di essere di aiuto al prossimo. Il padre di Antonio è in carcere e la madre è completamente assente e sempre presa dalla ricerca della figlia Rosalba forse rapita. La donna quando rientrava a casa stanca si consolava con l’alcol. Antonio aveva rotto la scatola delle offerte in chiesa per dare i soldi al pasticcere in cambio di un po’ di dolci ed il prete l’aveva picchiato. Durante la grande scossa di terremoto tutto tremava e Roberto rimase sommerso dai detriti e cercava di liberarsi per aiutare Antonio, che voleva correre da sua madre. Boati assurdi e lamenti continui, ma loro erano salvi. Antonio era grato a Roberto che lo aveva salvato. I ragazzi erano completamente diversi e presero strade opposte. Roberto era entrato in seminario e Antonio, che era rimasto senza casa, era stato ospitato dal cugino spacciatore, che viveva in un sotterraneo e da una piccola finestra gli passava le dosi di droga da spacciare. Per il suo quattordicesimo compleanno il cugino gli regalò una pistola e Antonio lo uccise. Roberto voleva salvare l’amico, perché lui che era diventato sacerdote giovanissimo e destinato alla chiesa di San Gennaro alla Solfatara ed aveva assistito alla liquefazione del sangue del santo nella reliquia e sentiva il dovere di salvarlo. Nel suo cuore e nella sua mente era tormentato e così si ritrovò a tentare un esorcismo per liberare Antonio dal demonio. La storia è molto indirizzata e motivata da questa profonda amicizia tra i due protagonisti e sarà questo sentimento che metterà in grande discussione l’animo di Roberto che cercherà una guida autorevole per portare avanti questo suo impegno per Antonio. Incontrerà un vecchio professore del seminario che vorrà che sia sua figlia Susy ad ascoltarlo e trovare una possibile via di uscita. E’ con questo incontro che quello pensava Roberto verrà completamente stravolto e quello che lui credeva un angelo che sprigionava luce per Susy che traduce luce in lux e portare o generare Ferre diventa Lucifero. La storia diventa molto intrigata e la lettura molto interessante. Sembra che tutto possa essere il contrario e quindi nulla di certo. Anche Antonio si trova in situazioni sempre più pericolose come rapimenti di bambini e la malavita con ricatti ed usure. Antonio che non ha mai accettato la scomparsa di sua sorella, non accetterà mai che questa disgrazia possa ancora accadere. E’ questa grande sofferenza che lo porterà a salvare quella bambina rapita a quel padre vittima di usura. Lui sempre accompagnato dai ricordi della sua sorellina Rosalba. E’ ricco di emozione il ritorno a casa della bambina e la gratitudine della famiglia, che accoglie Antonio ed ecco la svolta epocale della sua esistenza con orizzonti mai scoperti ed emozioni a lui sconosciute. Le storie dei due protagonisti vengono coinvolte e stravolte da volontà sconosciute, come quella di Roberto che decide di andare a Parigi per far perdere all’Arcangelo Michele tutte le sue forze e non essere più in grado di annunciare l’inizio dell’Apocalisse. Durante il viaggio di Roberto e Susy in aereo verso la Francia si creano delle situazioni veramente impensabili e generano lotte furibonde tra il bene ed il male. La parte finale della storia è ambientata a Mont Saint-Michel, che ha il nome del santo protettore San Michele Arcangelo, a cui è dedicata l’Abbazia ,la cui costruzione fu commissionata dal Vescovo Aubert dopo che per ben tre volte gli era apparso in sogno. E’ in questo luogo che sono sia Roberto con Susy che Antonio che avrà un incontro travolgente con Miriam ricco di una passione a dir poco sconvolgente. Per Antonio sarà l’incontro con Miriam che gli farà capire come vivere la sua esistenza e sarà questo amore che condurrà questa lotta tra il bene ed il male ad una fine a vantaggio di tutta l’umanità. Il lettore viene coinvolto con brani importanti e ben descritti della lotta tra il bene ed il male e sono tanti i brani, che destano la curiosità durante la lettura.