“La Stanza” è l’ultima raccolta di poesie di Rita Cerimele, il titolo è l’emblema di come ogni azione quotidiana presa singolarmente possa essere un momento “felice” tra le mura domestiche. Sposata, con due figli, Rita vive e lavora a Torino. Da sempre amante della scrittura si appassiona ai racconti in prosa, poesie ispirate a Madre Natura, haiku classici, dove la ciclica danza della vita si alterna tra elementi e stagioni. All’attivo ha cinque libri: “Haiku e Alchimia” Ed. Il Falò, Ottobre 2020. Altre pubblicazioni su antologie di AA. VV. sono reperibili in rete.

Dal 2012 sul magazine Altosannio pubblica articoli, racconti, poesie e rubriche a titolo gratuito.

L’ultima raccolta “La Stanza” (ctl editore), mette in evidenza come l’ambiente interno evoca emozioni…Ogni stanza presenta un ricordo, un’emozione, un profumo. Se appeso alle pareti di una stanza, un dipinto ritrae il mondo esteriore, questa raccolta evoca uno spazio interno rischiarato da una fioca luce diffusa. Gli scenari dipinti dai colori pastello, richiamano “un’atmosfera di nostalgiche

fantasticherie.”- come afferma la stessa autrice Rita Cerimele.

La Stanza non è solo emozione ma è simultaneamente contenitore e contenuto, ha dunque diverse sfaccettature: Frammenti indiretti di parole suggeriscono la leggerezza di un sorriso, nato in una stanza che può essere ovunque, sia virtuale, sia reale: In casa, in ufficio, in strada, in compagnia del marito, dei figli, degli amici, delle amiche, ognuno di noi porta con sé la propria stanza. Quello spazio sacro, calmo, dove ci si rifugia appena possibile o dove si accoglie l’altro.

Nella tua raccolta, Rita, dedichi poesie ad una stanza inusuale come l’ufficio :in una poesia parli di fattura smart. Incubo o piacevole ricordo?

Il passaggio dalla fatturazione manuale a quella elettronica adesso è un piacevole ricordo

Le tue poesie… LibereLibere, sciolte, o seguono uno schema?

Nessuno schema in particolare. Mi piace studiare lo stile dei poeti contemporanei e classici comprenderne la poetica, confrontarmi con loro. Ma poi i versi arrivano e se sono buoni diventano poesia.

Nelle tue poesie parli di crampi ai piedi, del russare, soggetti poetici non usuali. Come mai?

Mi piace giocare con le parole, l’ironia, l’autoironia. Dare voce a quei sentimenti nascosti, impronunciabili perché tutto può essere poesia se scritto ad arte.

Come ti sei appassionata alla poesia, fonte di ispirazione per te è…?

Scrivo poesie da quando avevo 12 anni. Erano versi tragici, leopardiani. Mi piaceva la sensazione che la lettura di una poesia lasciava nella mente. Mi immedesimavo in ciò che il poeta scriveva e cercavo di riportare per iscritto quel sentimento. L’ispirazione arrivava sempre osservando la natura, i paesaggi brulli e selvaggi, ascoltando il suono della pioggia, del vento.

Queste poesie Sn legate tra loro da un filo rosso o…?

Sono collegate alle varie fasi della vita, né più né meno. L’evoluzione dell’arte poetica va di pari passo col cambiamento interiore e la voglia di plasmare un dolore o una gioia.

