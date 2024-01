Le composizioni poetiche sono tratte dalla silloge poetica “GOCCE – Poesie e musica in nome della speranza”, alla quale è allegato il cd con il melologo delle stesse. “Gocce” è anche un progetto artistico-culturale che pone al suo centro il bisogno di umanità e di memoria. Don Luigi Ciotti nella prefazione al libro della Favarò scrive: “Sara ha scelto la poesia, che è ricerca della autenticità delle cose, della loro essenza. I suoi versi, così come la musica che li accompagna, parlano al cuore di tutti noi, ci aiutano anzi a sentirci “noi”, a pensare “plurale” riconoscendoci uniti in un desiderio di bellezza che è anche sempre desiderio di giustizia. Etica ed estetica , bene e bello sono strettamente legati sono il frutto dell’armonia tra parti che trovano senso dentro una comune ricerca di verità.“

L’incontro tra poesia e lirica si svolgerà presso la sede dell’Associazione Musicale “Salvatore Pollicino”, in via Mariano Stabile n. 92 a Palermo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Domenica 14, alle ore 17,00, un pomeriggio tra poesia e musica con la scrittrice e poetessa Sara Favarò le cui intense composizioni poetiche saranno arricchite da famose arie liriche eseguite dal soprano Anna Rita Pinsino accompagnata al pianoforte dal M° Giovanni Moncada.