Un attore e regista di fama internazionale e uno dei più originali ed eclettici compositori e sound designer del panorama musicale europeo. Sono i pluripremiati Elio Germano e Teho Teardo, protagonisti di Paradiso XXXIII in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna sabato 27 gennaio alle ore 21.00 e in replica domenica 28 gennaio alle ore 18.00.

Commissionato da Ravenna Festival in occasione delle celebrazioni nel 2021 per il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, lo spettacolo è una lettura singolare del XXXIII canto del Paradiso della Divina Commedia, in cui il sommo poeta si trova nell’impaccio dell’essere umano che prova a descrivere l’indicibile.

Germano e Teardo prestano rispettivamente voce e musica alla lirica dantesca, per narrarne l’immensità, la bellezza e la vicinanza al mistero, ricercate dall’autore nel capitolo conclusivo dell’ultima cantica del suo poema. Dai versi, interpretati da Germano, si sviluppa la musica d’avanguardia di Teardo e la regia visionaria dei direttori creativi Simone Ferrari e Lulu Helbaek. Conosciuti a livello mondiale e capaci di muoversi tra cerimonie olimpiche, teatro e show – come il Cirque du Soleil – i due registi, grazie alla loro esperienza crossmediale, mettono in scena un qualcosa di magico, trascendendo qualsiasi concetto di teatro, concerto o rappresentazione, attraverso una contaminazione di linguaggi tecnologici e teatrali.

Lo spettacolo vede il disegno luci di Pasquale Mari, le scene di Matteo Oioli e i costumi di Marina Roberti. I video artists sono Sergio Pappalettera e Marino Capitanio.

Accanto a Germano, che ne ha curato anche la drammaturgia, e a Teardo, di cui invece è la drammaturgia sonora dello spettacolo, si esibiscono sul palco Laura Bisceglia (violoncello) e Ambra Chiara Michelangeli (viola).

Paradiso XXXIII è una produzione di Pierfrancesco Pisani per Infinito Produzioni e Argot Produzioni, in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, Teatro Franco Parenti, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara Claudio Abbado e Teatro Amintore Galli di Rimini, e con il contributo della Regione Toscana.

PREZZI: Intero € 31,00 – Ridotto € 28,00 – Abbonati € 26,00 – Under 29 € 25,00

I biglietti sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://bit.ly/paradisoXXXIII24WEB).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar “10 Codivilla”, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio di ogni spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861.

Teatro Celebrazioni

Theatricon Srl | Via Saragozza 234, Bologna

www.teatrocelebrazioni.it

Tel: 051.6154808 | E-mail: stampa@teatrocelebrazioni.it

Teatro Celebrazioni di Bologna

Sabato 27 gennaio, ore 21.00

Domenica 28 gennaio, ore 18.00

PARADISO XXXIII

di e con Elio Germano e Teho Teardo

drammaturgia Elio Germano

drammaturgia sonora Teho Teardo

con Laura Bisceglia (violoncello) e Ambra Chiara Michelangeli (viola)

regia Simone Ferrari & Lulu Helbaek

disegno luci Pasquale Mari

video artists Sergio Pappalettera e Marino Capitanio

scene design Matteo Oioli

costumi Marina Roberti

Commissione di Ravenna Festival

una produzione Pierfrancesco Pisani per Infinito Produzioni e Argot Produzioni

in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana, Teatro Franco Parenti, Fondazione Teatro Comunale di Ferrara Claudio Abbado e Teatro Amintore Galli di Rimini

con il contributo della Regione Toscana