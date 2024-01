Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il volume di racconti “Trame Tradite” di Bia Cusumano, appena edito da Area Navarra, ha una caratteristica particolare: è un libro che non fa sconti e non gioca a cercare di sedurre il lettore. Parla di storie dure di donne, di vita, morte, malattie, assenze, solitudine, sofferenza psicofisica vera e forte, ma anche di una grande tenacia nel battersi, nonostante tutto. Nel battersi per fare vincere la vita contro la morte.

In questo senso è un libro dalla parte delle Donne e scritto per loro, tuttavia non è banalmente femminista. Le donne qui sono vittime, ma ciò non porta a ideologhemi. Anche nella mia esperienza di vittimologo, psicoanalista e docente, è emerso che ci sono donne che possono essere cattive, manipolative o distruttive, così come ci sono uomini, soprattutto padri, che possono essere capaci di accudentimento e pienamente dalla parte delle amate figlie.

Certo, i racconti sono soprattutto di donne vittime di violenza, ferite e tradite gravemente nel corpo e nella mente, capaci però di affrontare per anni il dolore e la sconfitta. Donne dunque in grado di rinascere. Anche i nonni possono dare affetto, vicinanza ed amore, tutto quello che molti uomini non riescono a dare, mostrando una grande fragilità che può diventare violenza e mortiferita.

Personalmente ho incontrato l’autrice, con la storia personale implicita che qui si intravede segnata dall’esperienza di una lunga malattia e di un profondo lavoro analitico che le ha consentito di sconfiggere il drago e di continuare a combattere, anche scrivendo, senza ipocrisia né viltà, storie di grande dolore di donne coraggiose, di amazzoni del vivere.

L’ incontro tra me e l’autrice è avvenuto tramite un altro libro: un testo sulle donne vittime di narcisismo maschile che cerca di dare loro strumenti per difendersi.

Forse per una vita di studio e lavoro nella terapia analitica mi è stato chiesto dal curatore, Andrea Giostra, di presentarlo. In entrambi i testi si parla di vivere e morire psichico e biologico. Il male che il maschile fragile e violento, angosciatamente fondamentalista, oscurantista, talebano e inquisitorio può compiere è grande ma l’esperienza di lavoro e di studio mi insegna che le cose possono essere rovesciate anche in altro modo.

Ricordo che Eros è il più sano degli Dei e che il rapporto donna – uomo può essere una esperienza relazionale meravigliosa e può consentire la nascita del vivente.

Infine, in un tempo storico a rischio oscurantista, la violenza, l’omofobia, gli stupri e le guerre sono tutte cose che apportano immenso dolore all’umanità tutta! Dovremmo fermarci a riflettere profondamente per attuare un possibile cambiamento del mondo in cui ci è stata concessa la possibilità di vivere.

Girolamo Lo Verso

Il libro:

Bia Cusumano, “Trame Tradite”, Navarra ed., 2023

Bia Cusumano

Girolamo Lo Verso

