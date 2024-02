Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Uno spettacolo che spazia in musica toccando le bellezze in note dei vari paesi del mondo. È ciò che propone Carmen Avellone & Brass Youth Jazz Orchestra con la direzione e gli arrangiamenti del M° Vito Giordano. “America on the road“ in scena il 9 e 10 febbraio al Real teatro Santa Cecilia alle ore 21.30, è un viaggio attraverso i luoghi musicalmente più rappresentativi del continente americano: dal folk canadese di Joni Mitchell alla bossa brasiliana di Jobim passando attraverso il Dixieland di New Orleans, il country di Nashville, gli standards di New York e l’R&B di Detroit.

Ad accompagnare la vocalist Carmen Avellone sarà l’orchestra giovanile della Fondazione Orchestra Jazz Siciliana -The Brass Group, costituita da giovani talentuosi e che hanno già accompagnato solisti in importanti concerti che hanno registrato sempre sold out.

Carmen Avellone

Laureata in canto lirico al Conservatorio Musicale V. Bellini di Palermo col massimo dei voti, ha svolto attività concertistica sia in ambito lirico che in ambito rock, blues, country e jazz. Svolge numerosi concerti con diverse formazioni partecipando a rassegne, festivals e produzioni originali di levatura internazionale all’interno della Fondazione The Brass Group di Palermo, dove opera come concertista e didatta. Riconosciuta dalla stampa come cantante eclettica, versatile e raffinata, capace di affrontare vari tipi di repertorio, interpreta il ruolo di Mary Dee nel Liverpool Oratorio di Paul McCartney, per voci soliste, coro di voci bianche ed orchestra, nella Cattedrale di Palermo e nel Duomo di Monreale; canta presso il Mozarteum di Salisburgo per un recital presso la Schloss konzerthauss di Salisburgo; ed è solista solista al concerto Beatle Simphony, per voce ed orchestra, al Teatro Antico di Taormina, al Teatro di Verdura di Palermo, al Luglio musicale Trapanese e ad Ortigia; in ambito jazzistico. Da 10 anni a questa parte, ha cantato come solista con l’Orchestra Jazz Siciliana in varie produzioni (Teatro Santa Cecilia, Teatro Massimo), in quintetto al Festival Jazz di Castelbuono, Lercara Friddi, Torino, Palermo ed altri luoghi della Sicilia.

E’ possibile acquistare online i biglietti collegandosi al sito www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.brassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup

www.bluetickets.it #realteatrosantacecilia #brassgroup #brassextraseries