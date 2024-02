Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“Procede il nostro piano di divulgazione nazionale per i Creativi dell’UGL, per far sì che il nostro movimento d’opinione giunga a tutti, alle istituzioni, in particolare alle scuole, alle università, ai giovani e a tutti i creatori di bellezza”.

A dichiararlo è Filippo Virzì, per Dirigente Nazionale per UGL Creativi.

Ugl Creativi vi ricorda della domenica gratuita nei musei, le gallerie d’arte e i parchi archeologici, il 4 febbraio apriranno le porte le seguenti strutture, di cui precisiamo che trattasi di dati provissori in corso di arricchimento sulla scorta delle adesioni:

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo. Anfiteatro Flavio 19.728; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 13.814; Reggia di Caserta 13.258; Pantheon 11.536; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 9.001; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 8.994; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 6.772; Palazzo Reale di Napoli 6.446; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 6.267; Musei Reali di Torino 6.179; Galleria dell’Accademia di Firenze 5.550; Museo archeologico nazionale di Napoli 5.550; Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 5.528; Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 4.911; Certosa e Museo di San Martino 4.205; Villae – Villa d’Este 4.202; Museo di Capodimonte 3.396; Villae – Villa Adriana 3.214; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 2.900; Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 2.623; Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 2.486; Complesso monumentale della Pilotta 2.221; Palazzo Ducale di Mantova 2.197; Museo nazionale romano – Terme di Diocleziano 2.122; Pinacoteca di Brera 2.119; Parco archeologico di Ercolano 2.098; Museo nazionale romano – Palazzo Massimo 2.060; Terme di Caracalla 2.014; Galleria Borghese 1.930; Palazzo Farnese di Caprarola 1.881; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare – Museo storico 1.867; Gallerie dell’Accademia di Venezia 1.729; Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 1.667; Museo nazionale romano – Palazzo Altemps 1.396; Pinacoteca Nazionale di Bologna 1.242; Galleria Spada 1.160; Museo Nazionale d’Abruzzo 1.148; Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 1.110; Museo archeologico nazionale di Taranto – MarTA 1.021; Museo delle Civiltà 1.016; Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia 1.005;

A questi dati si aggiungono i 18.169 visitatori del ViVe – Vittoriano e Palazzo Venezia e i 6.433 delle Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli.

L’UGL Creativi inolre vi segnala la conferenza stampa di presentazione del Padiglione Italia alla Biennale Arte 2024 e curato da Luca Cerizza con il progetto Due qui / To Hear di Massimo Bartolini , che include contributi appositamente ideati da musicisti e scrittori presso la Sala Spadolini del Collegio Romano iniziativa promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, esposizione Internazionale d’Arte – Stranieri Ovunque / Foreigners Everywhere diretta da Adriano Pedrosa (20 aprile – 24 novembre 2024) .

Sarà possibile seguire la conferenza stampa in streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura.