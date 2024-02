Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Intervista a Daniela Merola

La scrittrice noir si confessa | Angela Caputo



Oggi incontriamo Daniela Merola, giornalista pubblicista, promoter culturale, social media manager, sceneggiatrice per fiction e teatro, organizzatrice eventi culturali, presentatrice tv, formatrice e insegnante privata, scrittrice, editor, ghostwriter, ufficio stampa per scrittori, artisti e aziende, informatrice turistica e territoriale. Insomma una donna dalle mille risorse che lavora da venticinque anni nel campo della comunicazione, della promozione e dell’editoria. Inoltre opera come freelance per alcune CE medio-piccole. È pure nostra collaboratrice per “Mob magazine” e con associazioni culturali tra cui “I colori del Mediterraneo” e la Biblioteca “Borgo di capodimonte”. È una docente di corsi di formazione di cdb ed editing, di scrittura creativa e di lingua inglese, di scrittura giornalistica, ha un magazine personale e un canale youtube. Ha pubblicato il primo romanzo, “Marta, un soffio di vita” l’8 febbraio 2019, il secondo “La giusta via” il 20 febbraio 2021, entrambi per LFA publisher. Ha partecipato a vari concorsi letterari. È stata scelta tra i cinque finalisti al prestigioso premio letterario nazionale “SANREMO WRITERS” 2023, sezione miglior testo per fiction TV, tratto dal secondo romanzo “La giusta via”, presidente di giuria Maurizio de Giovanni, con cui ha vinto una “menzione d’onore speciale” per la sceneggiatura originale. Ha pubblicato il terzo romanzo, “I giorni del Cobra”, sempre per la Lfa publisher, nell’ottobre del 2023. Ha di recente vinto con questo romanzo il concorso letterario nazionale “SANREMO WRITERS” 2024 per la sezione serie tv.



Allora, Daniela, sei una forza della natura per tutte le attività che svolgi. Hai tempo anche per te stessa, i tuoi hobby? Raccontaci la Daniela fuori il contesto editoriale…

Innanzitutto grazie per quest’intervista. Ebbene sì, qualcosa riesco a farla fuori dal mio lavoro. Mi piace andare nelle profumerie per comprare rossetti e trucchi vari, mi piace camminare, mi permette di riflettere, mi piace fare la spesa e scegliere con cura il cibo. Mi piace guardare il calcio e il tennis, pure l’atletica leggera. Mi piace chiacchierare con gli amici davanti un aperitivo o un tè aromatizzato. Adoro il mare e stare al sole.



Riesci a sdoppiarti tra scrittrice ed editor o ghostwriter. Cosa ti senti di consigliare a chi sta intraprendendo la carriera di autore?



In realtà riesco a sdoppiarmi perché sono tre attività diverse. Scrivere per me stessa, correggere un testo altrui, scrivere parzialmente o totalmente un testo per un altro. Mentalmente distinguo le tre cose. Consiglio a chi inizia a scrivere di credere in ciò che si sta facendo e di crearsi uno stile proprio, ben individuabile. E di non lasciarsi abbattere dal successo altrui. Bisogna restare concentrati e avere stimoli enormi per andare avanti.



Quali sono gli autori che hanno influenzato la tua produzione scritta?

Ti dirò nomi enormi, da cui ho preso ispirazione: Elena Ferrante, Elsa Morante, Maria Bellonci; tra le contemporanee Chiara Gamberale. Tra gli uomini, cosa ti potrei dire? Fitzgerald, Hemingway, Svevo, Wilde, De Lillo, Roth, Orwell. E poi Auster e Carofiglio.



La tua opera vincitrice a Casa Sanremo Writer si intitola “I giorni del cobra” che è un noir psicologico. Puoi dirci in sintesi la genesi e il significato dell’opera?

Il mio noir psicologico racconta l’ambiguità dell’essere umano, il male che si nasconde in esso, la lotta di ognuno per combatterlo. Racconta come il male si camuffa in mille forme.

Ti inserisco qui la sinossi: Niente è più lo stesso per coloro che hanno incontrato il Cobra, un serial killer che violenta e uccide donne inermi in quel di Castellammare di Stabia. C’è un’unica vittima risparmiata e il suo nome è Dora Neri, amica del Commissario Giulia Cangiato che conduce le indagini con l’Ispettore Manuele Basilio e la squadra di via Alcide De Gasperi. Ricordi, prima confusi e poi chiari, portano la testimone a incolpare un qualcuno molto vicino alle due amiche. Altre piste vengono battute e conducono a persone insospettabili, in un estenuante ricerca a vuoto. Ma il Cobra sa come muoversi senza farsi scoprire, conducendo indisturbato una vita normale. Lo conoscono tutti in città, ma nessuno è in grado di riconoscerlo. In realtà gli inquirenti non comprendono il movente del killer. A volte il male si nasconde in ricordi di povertà e abusi, a volte in desiderio di vendetta indiscriminata. Le vittime chiedono giustizia, la pretende la comunità, il Questore, l’Italia intera, la reclama Dora, donna sfortunata in amore e con un figlio da mantenere, che lavora in una azienda di pompe funebri. Il killer viene braccato da Giulia Cangiato e dal suo ambizioso vice, ma sono molto diversi nei comportamenti ed entrambi inizieranno una sfida personale a chi lo catturerà per primo. Personaggi affascinanti come Ninetta, Viviani, Prisco, Belli, Serravalle, Olga, Blessing e Lupo gireranno intorno ai protagonisti, chi aiutando, chi sviando, chi danneggiando le indagini che appaiono subito complicate e incerte perché la vera identità del Cobra è un enigma difficile da incastrare.



Raccontaci dei progetti futuri. Ci saranno in cantiere nuove pubblicazioni?



Sicuramente ci sarà il seguito di “I giorni del Cobra” e sto scrivendo un altro libro di narrativa contemporanea che tratta comunque di un argomento d’attualità.



LINK DI ACQUISTO: E’ su tutti gli store digitali.

https://www.lafeltrinelli.it/giorni-del-cobra-libro-daniela-merola/e/9788833436142?awaid=9507&gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA5-uuBhDzARIsAAa21T9Ncg9ajyG1wYLz9J8-qPmPTsayLXuuzMp_edCw