DUE AUTORI EROTICI ESORDIENTI, O QUASI | di Alessandro Zecchinato

Oggi voglio regalarvi qualche cenno sulla letteratura erotica, tema ancora “spinoso” nella nostra epoca, nonostante la cosiddetta ‘rivoluzione sessuale’ degli anni Sessanta e Settanta, e l’apparente apertura attuale ai temi di ‘inclusione’. Eppure questo genere ha una tradizione millenaria, sulla quale eviterò di annoiarvi: per il momento, ognuno potrà approfondire l’argomento come meglio crede.

È fuor di dubbio, comunque, che il confine fra romanzo rosa e romanzo erotico sia sfumato e soggettivo: così come lo è quello fra erotismo e pornografia; scrivere di tali argomenti, per un esordiente, è di sicuro un’esperienza complicata, intensa, ma coraggiosa, in quanto ci si può esporre ai lettori e ai propri conoscenti, con il rischio di incassare fraintendimenti e critiche.

Caterina Civallero e io, che come molti sanno teniamo regolarmente dei corsi on-line di scrittura creativa, pubblicheremo sicuramente, più avanti, un articolo approfondito su questo tema; nel frattempo ho il piacere di segnalarvi che due dei partecipanti ai nostri stage (che non cito per rispettarne la privacy), hanno avuto il coraggio di affrontare questo genere letterario. Firmandosi, comprensibilmente, con uno pseudonimo: cosa che consigliamo a tutti coloro che volessero cimentarsi in questo tipo di impresa, almeno finché si è alle prime armi.

Di uno forse abbiamo già parlato: Audaci Emozioni, di Lorenzo De Marco [pseudonimo]: è un romanzo di genere erotico in cui prevale la trama e l’analisi delle vite, delle emozioni, e dei sentimenti dei personaggi; qui l’erotismo e la sessualità sono funzionali al racconto, presenti perché naturalmente esistenti nella vita reale di noi tutti.

https://amzn.eu/d/0xkPrWK

L’altro, piuttosto recente e che è appena stato messo in promozione in occasione del sopraggiungere della festa di San Valentino, è A Pelle Nuda, di Daniel Ferrari [pseudonimo]: si tratta, in questo caso, di una raccolta di racconti brevi dall’apparenza biografica in quanto raggruppati per ogni co-protagonista, seguendo un filo logico dall’inizio alla fine. Qui l’erotismo è il tema principale, per quanto le relative emozioni siano descritte in modo coinvolgente. Il protagonista cresce sul piano spirituale ed evolve nella propria interiorità: lo intuiamo attraverso le sue vicissitudini sentimentali nonostante le descrizioni intensamente esplicite. Forse è questa la differenza (o una delle differenze) fra erotismo e pornografia.

https://amzn.eu/d/1zc0jV9

Alessandro Zecchinato

