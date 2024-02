Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

A MobMagazine incontriamo Elly Blumay che ci parla del suo romanzo

Ci parli di Elly Blumay autrice: Elly Blumay è una persona reale con molti interessi e curiosità, una lettrice accanita, appassionata d’arte e cittadina del mondo.

Perché è importante raccontare oggi, una storia come quella narrata nel suo romanzo? Tutte le storie sono importanti. Quella nel mio romanzo è un modo per descrivere una civiltà lontana da noi ma che ha dato molto al mondo intero, mi riferisco alla civiltà persiana. È un modo anche per sensibilizzare la gente verso il mondo dell’arte e della storia, e per finire la condizione delle donne che lottano strenuamente verso una teocrazia che le sopprime da più di quarant’anni in un paese come l’Iran in cui sono considerate cittadine di serie B e rischiano la vita se non si mettono il velo.

Sono solidale con le donne iraniane e le loro battaglie per i diritti civili. Il velo significa oppressione e sottomissione. Molte ragazze in occidente si divertono ad andare alle manifestazioni con il velo, mentre le donne iraniane vengono imprigionate e torturate solo per il fatto di non volerlo indossare. Ammiro la loro forza e il loro coraggio… and …

I stand with Iranian women.

Che segno vuole lasciare con questo suo romanzo e nei lettori? La possibilità di essere coinvolti da una storia diversa che ti porta in un mondo lontano con una civiltà che non assomiglia a quella occidentale, ma anche evasione, divertimento, oltre a riflessione sulla solitudine, il coraggio e la forza delle donne iraniane.

Come ha scoperto la sua passione per la scrittura? Come l’ha coltivata? Sono sempre stata una lettrice accanita. A dodici anni ho iniziato ad avere un desiderio molto forte di voler scrivere dei libri. Casualmente mi sono ritrovata a leggere Flaubert, Oscar Wilde, Gabriel García Márquez. Forse non capivo tutto quello che leggevo. Infatti, Madame Bovary di Flaubert l’ho poi riletto da adulta più volte. Sono anche sempre stata affascinata dalla corrente letteraria del “realismo magico” di alcuni scrittori sudamericani come: García Márquez, Isabel Allende. Per quanto riguarda la stesura della “Danzatrice persiana” per anni ho letto di tutto sull’Iran e ci sono alcune scrittrici conosciute in Occidente che mi hanno colpita, come: Azar Nafisi con il suo “Leggere Lolita a Teheran” o Marjan Kamali con “La ragazza di Teheran”.

Prossimi progetti? Sto lavorando alla traduzione dei miei libri in altre lingue e poi ci sono altre storie e altri personaggi a cui vorrei dar vita.