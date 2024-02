Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il saggio fornisce tutta una serie di informazioni strutturate in vari aspetti sia comportamentali che giuridici e quindi la lettura e la sua divulgazione può essere un prezioso aiuto alle tante donne vittime di atteggiamenti violenti, che troppo spesso vengono nascosti dalla gelosia e da un amore molto particolare. La prefazione è a cura di Girolamo Lo Verso, che è Professore di Psicologia Clinica presso l’Università di Palermo. Lui inquadra il narcisismo patologico prendendo in considerazione alcune situazioni ed inizia da Casanova che definisce “un lavoratore coatto della sessualità.” Non c’è solo il lato erotico perché nel narcisismo dell’uomo verso una donna c’è un lungo lavoro fatto in maniera “scientifica” per impossessarsi della donna e renderla propria e schiava. Sempre nella prefazione si ritiene necessario, approfondire cosa si intenda per “Amore” e per “Non amore” riferito alla coppia, prendendo in esame il Simposio di Platone del 385 A.C. e precisamente il DISCORSO di PAUSANIA ed il DISCORSO di ARISTOFANE. Il Discorso di Pausania differenzia l’Amore Celeste e l’Eros Celeste dall’Amore Volgare e l’Eros Volgare evidenziandone le caratteristiche fondamentali. Infatti nell’Amore Celeste e l’Eros Celeste i due soggetti hanno il desiderio di vivere insieme per tutta la vita, mentre nel caso dell’Amore Volgare e dell’Eros Volgare la relazione è fondata sull’intenzione di abusare dell’inesperienza dell’amato passando poi ad altri amori. Questo Discorso viene concluso con la sintesi in cui l’Amore Celeste e l’Eros Celeste sono mossi dall’intenzione di unire le anime ed i corpi e l’obiettivo di questa relazione è quello di migliorare moralmente ed intellettualmente i due amanti. Nel Discorso di Aristofane viene sostenuto che i sessi erano tre: maschio, femmina e androgino. Avevano una testa con una doppia faccia ed erano esseri molto forti ed osarono sfidare Zeus e lui le segò in due rendendoli più deboli, tanto da rischiare la loro estinzione. Ecco che Zeus decise di modificarli nell’aspetto e nella parte anteriore del loro corpo spostò gli organi genitali, così quando la metà del maschio incontrava la metà di una femmina, avrebbero procreato. L’Amore è visto come il desiderio di restaurare l’antica natura degli esseri umani spiegando tutti i generi di amore: uomo-donna, donna-uomo, donna-donna e uomo-uomo. Anche in questo Discorso l’Amore è la ricerca affannosa ed ancestrale di ricomporre la propria individualità originaria e questo desiderio dell’essere umano possiamo chiamarlo “Amore”. La lettura di questo saggio è molto interessante nella descrizione dei primi indizi per individuare il Narcisista Patologico all’inizio di una relazione amicale o sentimentale. Il termine Narcisista fu coniato nel 1899 dallo psichiatra e criminologo Paul Näcke per definire una perversione sessuale autoerotica. L’attenzione viene portata su questo disturbo della personalità, evidenziando che il narcisista patologico ha caratteristiche molto ricorrenti, come esagerare le proprie capacità ed i propri talenti ostentando un atteggiamento esibizionistico e megalomane in assenza di empatia ed affettività nei confronti del prossimo. La vittima del narcisista patologico viene attaccata sia in modo psicologico, che morale ed anche fisico. In questa parte del saggio vengono spiegate le tecniche seduttive messe in atto per conquistare la “preda” con il “Love Bombing”e gli effetti che ha questa tecnica sulla vittima e quali sono i rischi per lei. Sono molti utili i consigli sia per la cura del narcisista che della vittima e tutto è spiegato in maniera dettagliata anche con esempi molto comprensibili. Sono molto interessanti le storie dove si possono individuare alcuni comportamenti e quindi comprendere i rischi che possiamo correre con la frequentazione di persone che possono fare del male. Il saggio contiene anche informazioni sul percorso delle case rifugio e quali sono i compiti del Servizio Sociale. In queste pagine ci sono tutti possibili contesti che dobbiamo individuare per non arrivare a situazioni estreme, che sono sempre più frequenti. Sono troppe le violenze domestiche e troppe le vittime ed anche in questi giorni ci sono stati omicidi nelle famiglie ed anche i bambini sono stati uccisi. Questa dura realtà deve essere assolutamente combattuta con tutte le attenzioni preventive, promuovendo l’informazione in tutti i suoi aspetti sia psicologici che legali e sociali. Questo è il link dove poter scaricare e leggere gratuitamente il saggio:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/?fbclid=IwAR3MlfT1MzGQ305moVS3GW_gOGBPIImjx3crT27gvPtON5-2stoy8nfZb-Q