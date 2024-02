Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Segnalo l’uscita del nuovo romanzo edito dalla VGS Libri, dal titolo “I Prescelti – Il trono di Uther” volume 1, scritto da Gianluca Salmi e ora disponibile su tutti gli store online.

Questo intenso thriller ha come protagonista un docente di letteratura francese, Riccardo Costi, coinvolto in una serie di eventi misteriosi dopo una conferenza su un antico manoscritto. Un bigliettino anonimo e un cadavere misterioso porteranno il protagonista in un’avventura piena di suspense e colpi di scena.

Sinossi:

A conclusione di una conferenza su un enigmatico manoscritto del XV secolo, l’”Hypnerotomachia Poliphili”, il docente universitario di letteratura francese Riccardo Costi riceve un misterioso bigliettino da un illustre avvocato bolognese, il cui cadavere viene rinvenuto lo stesso giorno dalla polizia. Per Costi, il principale sospettato dell’omicidio, è l’inizio di una corsa contro il tempo, in giro per il mondo, alla ricerca del segreto nascosto in antichi documenti appartenuti a Jules Verne, sulle cui tracce sono già da tempo l’Intelligence Britannica e due ordini cavallereschi, in lotta tra loro dalla notte dei tempi. Da Amiens a Bologna, dalle Piramidi Egizie alle remote terre dell’Antartide, è una continua girandola di colpi di scena che accompagnano il lettore verso l’Enigma finale. Perché accettare di essere il Prescelto non è mai una scelta facile. E i segreti pesano come macigni sui destini degli uomini.